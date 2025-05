Politycy PiS próbowali wejść do NASK. "Nie zostaliśmy przyjęci"

Politycy PiS próbowali dostać się do siedziby NASK w związku z doniesieniami mediów o publikowanych w mediach społecznościowych reklamach promujących Rafała Trzaskowskiego i jednocześnie atakujących Karola Nawrockiego oraz Sławomira Mentzena .

- Najpierw nie byliśmy wpuszczeni do budynku. Weszliśmy tylko przypadkowo, bo wchodził jakiś pracownik i weszliśmy do recepcji, mimo ze dzwoniliśmy trzy razy, a ochrona uciekała tutaj za róg - powiedział poseł PiS Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej.

- Przysłano do nas dwóch bardzo miłych państwa prawników, którzy jedynie, co mogli zrobić, to odebrać od nas pytania, z którymi tutaj przyszliśmy w sprawie tego cyrku, który jest wokół kampanii wyborczej - zaznaczył Przemysław Czarnek.