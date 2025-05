PiS zawiadomi prokuraturę w sprawie ingerencji w wybory

- Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z nielegalnym finansowaniem kampanii Rafała Trzaskowskiego - przekazał Mariusz Błaszczak. Zapowiedział również, że PiS planuje złożyć w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury oraz PKW.