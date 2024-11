Wspólny kandydat koalicji na prezydenta? Wicepremier wskazał nazwisko

W czwartek na antenie Radia Zet Władysław Kosiniak-Kamysz ponownie zaapelował o wyłonienie wspólnego kandydata na prezydenta, podkreślając, że " sytuacja uległa zmianie ". - Jestem zwolennikiem, by był to ktoś, kto ma największe szanse na pokonanie kandydata PiS, bo łączy różne środowiska - podkreślił polityk.

- Ze strony Trzeciej Drogi jest propozycja, by to Szymon Hołownia mógł być wspólnym kandydatem. w kontekście dzisiejszych wydarzeń (wygranej Donalda Trumpa - przyp. red.) jest jeszcze ciekawsza - wskazuje wicepremier.

Wybory prezydenckie 2025. Wspólny kandydat koalicji? PSL proponuje

- Możecie się zdziwić, bo PSL zawsze mówił, że "trzeba iść swoją drogą". My to mówimy dlatego, bo tak jak w wyborach prezydenckich mieliśmy święte przekonanie, że trzeba iść na trzech listach, a nie jednej, tak mówimy też dziś. Teraz trzech kandydatów to jest kłótnia w rodzinie, to jest dalej idący spór. Same z siebie wybory prezydenckie będą te spory zaostrzać - podsumował.