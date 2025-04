Polski polityk ostrzega Trumpa. Mówi o "historycznym błędzie"

W rozmowie z "Financial Times" Paweł Kowal podkreślił, że istnieje wyraźna różnica między "tymczasowymi rozwiązaniami", których celem jest zakończenie walk w Ukrainie a spełnieniem "rosyjskich oczekiwań co do uznania zajęcia Krymu, Donbasu lub innych części Ukrainy". Zdaniem polskiego polityka wybranie drugiej opcji "byłoby historycznym błędem" i precedensem, który umożliwiłby Putinowi rozszerzenie "imperialnej Rosji", co "byłoby okropne".