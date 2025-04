"Siła wyższa" w tym przypadku oznacza nagłe sytuacje, czy też pilne sprawy rodzinne. Może to być zasłabnięcie członka rodziny, ale również działania żywiołów, takich jak pożar, czy powódź. Pojęcie to obejmuje również nagłe wypadki w domu, jak zalanie mieszkania lub awaria instalacji elektrycznej, która wymaga od pracownika natychmiastowej interwencji.

Co istotne, zwolnienie to nie jest wliczone do standardowych 20 albo 26 dni urlopu wypoczynkowego i nie musi być przewidziane w planach urlopowych. Można z niego skorzystać nawet wtedy, kiedy wyczerpaliśmy limit dni urlopowych na dany rok. Co więcej, urlop z powodu siły wyższej pracownik może podzielić na wybrane godziny i nie musi obejmować pełnych dni pracy.