Pilny apel do KEP. To reakcja na spotkanie Karola Nawrockiego

Nie milkną echa spotkania kibiców z szefem IPN i kandydatem na prezydenta Karolem Nawrockim na Jasnej Górze, podczas którego m. in. skandowano radykalne hasła. Posłowie KO zaapelowali do Konferencji Episkopatu Polski o stanowisko w tej sprawie. - Modlitwa nie może kończyć się nienawiścią - powiedział poseł Patryk Jaskulski. Do incydentu odniósł się sam Nawrocki. Jego zdaniem kibice pojawili się tam przede wszystkim, by "myśleć o Polsce i Bogu". - Bardzo to cenię - dodał.