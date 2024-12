Podczas tegorocznej rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego politycy PiS, Jacek Ozdoba i Jan Kanthak, zabrali głos w sprawie Marcina Romanowskiego. - To, co się dziś dzieje w wymiarze sprawiedliwości, prędzej czy później zostanie rozliczone (...). Będą pociągnięci do odpowiedzialności, bo nie uda się wyeliminować całej opozycji. Komunistom to też się nie udało - powiedział wówczas Ozdoba. - Prokuratura została nielegalnie przejęta. Osoby, które uczestniczą w nagonce na Marcina Romanowskiego, mamy nadzieję, że w najbliższym czasie, za to odpowiedzą - dodał.

Reklama