Skoro Kaczyński i Tusk rozstrzygają między sobą kolejną kampanię wyborczą, dlaczego miałyby to być ostatnie wybory rozegrane pomiędzy nimi?

Otóż w obecnej logice absolutnej radykalizacji partyjnego konfliktu, w obecnej logice używania prezydentury albo do totalnego blokowania państwa przez opozycję (bo rząd jest "nie nasz"), albo do "domykania systemu" i "dorzynania watahy", wybory prezydenckie są ogromnym wzmocnieniem obozu (i lidera), który je wygra i ogromnym osłabieniem obozu (i lidera), który je przegra. Lider obozu, który przegra wybory prezydenckie, nie może być pewny własnego przetrwania.

Co ciekawe, szanse na przedłużenie wojny Kaczyński-Tusk są nieco większe, gdyby wygrał Nawrocki, niż jeśli wygra Trzaskowski.

Jeśli prezydentem zostanie Nawrocki (co na dziś wydaje się mniej prawdopodobne), Tusk oczywiście nie poda się do dymisji, nie rozpisze przedterminowych wyborów, będzie walczył do końca, nawet jeśli szanse przetrwania rządu i koalicji totalnie zablokowanych, w totalnym dryfie, nie będą zbyt duże.