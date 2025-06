"Ludzie się zafiksowali". Manowska reaguje na serię protestów wyborczych

Ludzie tak się jakoś zafiksowali na tych wzorcach, że do Sądu Najwyższego docierają żółte kartki samoprzylepne - stwierdziła Małgorzata Manowska. I prezes Sądu Najwyższego odniosła się w ten sposób m.in. do działań Romana Giertycha, który udostępnił w mediach społecznościowych wzór protestu wyborczego. Jednocześnie przekazała, że do instytucji wpłynęło ok. 56 tysięcy protestów.