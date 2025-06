Do Sądu Najwyższego wpłynęło około 50 tys. protestów wyborczych.

Na antenie Radia ZET Bogdan Rymanowski zapytał Małgorzatę Manowską o to, czy protesty wyborcze wpłyną na wynik wyborów prezydenckich . Prezes Sądu Najwyższego (SN) odparła, że nie wie. - O tym będzie decydował Sąd Najwyższy po rozpoznaniu protestów - stwierdziła.

Manowska przekazała, że do SN wpłynęło około 50 tys. protestów wyborczych . - Ta liczba już przekroczyła 50 tys., ale czekamy jeszcze na informację z Poczty Polskiej , czy coś jeszcze przyjedzie do SN - wyjaśniła.

- Indywidualnych protestów jest kilkaset sztuk. Ponad 90 proc. (ze wszystkich złożonych protestów - red.) to są protesty powielane, których wzór został udostępniony przez posła Giertycha . Pracownicy SN nazywają je "giertychówkami" . Kilka tysięcy protestów to wzór udostępniony przez pana Wawrykiewicza - dodała.

- Z tych "giertychówek", które wpłynęły do SN, bardzo duża liczba - parę tysięcy protestów - ma PESEL-e posła Giertycha , bo ludzie nie potrafili nawet wpisać swojego PESEL-u. Protest, który jest dotknięty tego typu wadami będzie pozostawiony bez rozpoznania - wspomniała prezes SN.

Jak zaznaczyła, nawiązując do tego typu protestów wyborczych , "taka nieodpowiedzialna akcja, lekkomyślność nie dokuczyła sędziom, nie dokuczyła mnie, jako prezesowi, tylko dokuczyła pracownikom SN".

- Jeśli wpływa w ciągu paru dni 50 tys. pism procesowych , to proszę sobie wyobrazić ten proces organizacyjno-technicznie. Trzeba każdą z przesyłek otworzyć, przeczytać, ostemplować, zarejestrować w systemie i puścić dalej do oceny - opisywała rozmówczyni Rymanowskiego.

Prowadzący chciał również wiedzieć, czy SN zdąży z rozpatrzeniem wszystkich protestów wyborczych do 2 lipca. - Nie można powiedzieć tego z całą pewnością, bo nie wiem, jakie wrogie akcje są przed nami. Zasypywanie SN jakimiś pismami, różne akcje sprzeczne z prawem - mieliśmy tego przykłady - odpowiedziała Manowska.

- Pracownicy SN wykonali tytaniczną robotę. Wszyscy zgłosili się do dobrowolnej pracy . Akcja posła Giertycha i Wawrykiewicza spowodowała tylko to, że pracownicy SN w czerwcowy weekend, zamiast spędzać z rodzinami, przyjaciółmi, siedzieli w SN i pracowali - dodała.

Wcześniej w mediach społecznościowych do kwestii protestów wyborczych nawiązał wspomniany poseł Roman Giertych (KO). "Skala kłamstw PiS świadczy o ich kompletnej panice. Jak jeden mąż powtarzają, że tysiące protestów zawierają mój numer pesel. To totalna bzdura! Na wzorze protestu było zamieszczone na końcu do podania: imię i nazwisko, adres oraz pesel" - podkreślił w serwisie X.