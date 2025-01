Wybory prezydenckie. Niespodziewane słowa księdza na spotkaniu z Nawrockim

Następnie duchowny niespodziewanie odniósł się do sporu między Karolem Nawrockim i prof. Antonim Dudkiem. - Co do pana ma prof. Dudek? Radzę panu, żeby mu prawy prosty albo lewy wymierzył, jak go pan spotka - przekazał, po czym pobłogosławił prezesa IPN.