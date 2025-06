Komitet Trzaskowskiego złoży protest. Spływają kolejne zgłoszenia

Ostatni dzień na składanie protestów wyborczych. Złożenie go zapowiedział m.in. komitet Rafała Trzaskowskiego. Pismo do Sądu Najwyższego złożył m.in. europoseł KO Michał Wawrykiewicz. - Jest tak duża liczba nieprawidłowości, że może to rodzić uzasadnione podejrzenia, że wybory zostały przeprowadzone w sposób nieuczciwy - podkreślił. W sprawie protestów wyborczych wypowiedział się również rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski.