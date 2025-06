- Wynik wyborów jest pochodną demokratycznego wyboru obywateli. To Polacy wybrali i powinno zostać to uszanowane. Rozumiem, że obecnej większości parlamentarnej to się nie podoba - mówiła, dodając że różnica wyników kandydatów jest zbyt duża, by cokolwiek mogło się w tej kwestii zmienić w przypadku reasumpcji.