Premier Donald Tusk mówił wcześniej, że "bardzo mu zależy, żeby wszystkie niejasności wokół liczenia głosów były wyjaśnione". - Nie moją intencją jest podważanie wyników wyborów. Chociaż wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia nie z pomyłkami, ale planowanym oszustwem, czy fałszerstwem - mówił szef rządu.

Czas na składanie do Sądu Najwyższego protestów przeciwko wyborowi prezydenta ruszył po podaniu przez Państwową Komisję Wyborczą do publicznej wiadomości wyniku wyboru i ogłoszenia wyboru Karola Nawrockiego. Wynik PKW podała 2 czerwca, określone podmioty, w tym m.in. wyborcy, mogą do 16 czerwca składać na piśmie protesty wyborcze.

Po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW, Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta RP - musi to zrobić w ciągu 30 dni od podania wyników wyboru do publicznej wiadomości. Oznacza to, że ostatnim dniem, do którego musi zapaść to rozstrzygniecie będzie 2 lipca.