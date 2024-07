Wstrząsające napisy w Kaliszu. Wspomniano Tuska i Bodnara

Napisy pojawiły się na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż Prosny na odcinku do Aquaparku do pola golfowego.

Kalisz. Szokujące napisy na ścieżce. Zareagowała posłanka KO

Podkom. Jaworska-Wojnicz dodała, że o dalszym losie sprawy zdecyduje prokurator. - To można potraktować jako groźbę karalną, za co grozi do trzech lat więzienia - zaznaczyła.

Na szokujące napisy, jakie pojawiły się na ścieżce w Kaliszu zareagowała w mediach społecznościowych była wiceprezydent miasta Karolina Pawliczak . Posłanka Koalicji Obywatelskiej napisała: "Mowa nienawiści, wieloletnia propaganda i narodowy populizm doprowadziły do skrajnej eskalacji politycznych emocji. Nie ma na to naszej zgody ".

Dodała również, że sprawę zgłosiła na Komendę Miejską Policji w Kaliszu i czeka na reakcję służb. W kolejnym wpisie Pawliczak nadmieniła, aby "nie być obojętnym". "Nie wolno pozwolić, by to zło się rozszerzało, by rozlewało się po całym kraju. Nawoływanie do popełnienia przestępstwa jest karalne, nie ma na to naszej zgody a sprawcy winni być ujęci i ukarani" - podkreśliła posłanka KO.