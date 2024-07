Radosław Sikorski poleciał do Londynu, gdzie w czwartek wieczorem odebrał nagrodę w imieniu Donalda Tuska. Polski premier został ogłoszony laureatem wyróżnienia, przyznawanego przez londyński Chatham House, czyli jeden z prestiżowych think tanków. Gremium uznało, że szef polskiego rządu "odegrał niezwykłą rolę w obronie wartości Unii Europejskiej". W liście szefa rządu - odczytanym przez ministra spraw zagranicznych - przekazał on, że "należy bronić demokracji, granic i integralności krajów".