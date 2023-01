W piątek w Kościele katolickim przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywana także Epifanią lub świętem Trzech Króli. W wielu miastach uroczystość ma formę barwnego pochodu, w czasie którego przedstawiane są sceny biblijne.

Warszawa. Polsko-ukraińskie kolędowanie w stolicy

W Warszawie wymarsz orszaku poprzedzi msza św. o godz. 11 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, po której barwny pochód ruszy z Placu Zamkowego. Mędrcy dotrą do Stajenki ustawionej na pl. Piłsudskiego ok. godz. 12.30, gdzie pokłonią się Jezusowi oraz złożą Mu dary. Zgodnie z tradycją obecni na placu zatańczą poloneza do melodii kolędy "Bóg się rodzi". Następnie zaplanowane jest wspólne kolędowanie w języku polskim i ukraińskim.

Kraków. Trzy pochody

W Krakowie ulicami przejdą trzy orszaki królewskie, które następnie spotkają się przy żłóbku na Rynku Głównym. Orszak niebieski, afrykański, wyruszy o godz. 11 z Placu Matejki, przejdzie ulicą Floriańską, przez Plac Mariacki i ulicą Sienną. Orszak zielony, azjatycki, spotka się o godz. 10 w salezjańskim Parku Wioski Świata przy ulicy Tynieckiej i przejdzie do kościoła św. Stanisława Kostki przy ulicy Konfederackiej, gdzie weźmie udział w mszy. Po niej przejdzie przez Rynek Dębnicki, Most Dębnicki, ulicami: Retoryka, Garncarską i Studencką, a następnie Plantami do ulicy Szewskiej. Natomiast orszak czerwony, europejski, po odegraniu ok. godz. 11 tradycyjnej scenki przywitania króla pod katedrą na Wawelu, przejdzie ulicami: Droga do Zamku i Grodzką.

Łódź. Orszak na Piotrowskiej

W Łodzi Orszak Trzech Króli przejdzie w piątek ulicą Piotrkowską po mszy świętej odprawionej przez metropolitę łódzkiego abp. Grzegorza Rysia. Organizatorzy orszaku poinformowali, że w tym roku w role królów: Kacpra, Melchiora i Baltazara wcielą się wyświęceni przed rokiem diakoni stali Kościoła łódzkiego.

Łódzkiemu orszakowi będzie towarzyszyć akcja "Dar dla Nowonarodzonego", w ramach której zbierane będą fundusze na pomoc dzieciom z zespołem Downa i dotkniętych biedą dzieci z Libanu.

Wielkopolskie orszaki. Poznań i Gniezno

W Poznaniu orszak wyruszy o godz. 12.30 z placu pod kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana na poznańskich Jeżycach. Około godz. 14. korowód dotrze na plac kościoła dominikanów, gdzie na scenie znajdzie się stajenka, w której czekać będzie Święta Rodzina. Tam nastąpi uroczysty pokłon pasterzy oraz Trzech Króli. Na zakończenie wszyscy obecni na placu będą mieli okazję wspólnie zaśpiewać kolędy.

Orszak Trzech Króli przejdzie w piątek również ulicami Gniezna. Organizatorzy podali, że orszak rozpocznie się na placu za Powiatowym Urzędem Pracy i za budynkiem Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego o godz. 13.30. Po krótkiej modlitwie nastąpi wspólny przemarsz orszaku przez gnieźnieński Rynek do katedry, gdzie królowie oddadzą pokłon Dzieciątku Jezus.

Olsztyn. Mikołaj Kopernik na orszaku

W Orszaku Trzech Króli, który w piątek przejdzie ulicami Olsztyna, będzie uczestniczył symbolicznie Mikołaj Kopernik, którego postać związana jest z warmińskim kościołem. W ten sposób organizatorzy chcą podkreślić, że ten rok jest Rokiem Mikołaja Kopernika, w którym świętowane będą 550. rocznica urodzin i 480. rocznica śmierci astronoma.

W Olsztynie ulicami przejdą trzy orszaki: europejski, afrykański i azjatycki, które spotkają się na Placu Jana Pawła II i przejdą aleją Piłsudskiego na Plac Xawerego Dunikowskiego, gdzie odbędzie się wspólne kolędowanie.

Szczecin. Szczegóły orszaku

Tegoroczny szczeciński Orszak Trzech Króli poprowadzą konno ułani - w role Kacpra, Melchiora i Baltazara wcielą się ułani ze szczecińskiego 12. Pułku Ułanów Podolskich. Świętowanie rozpocznie się wspólnym kolędowaniem o godz. 11.30 na placu Armii Krajowej przy Urzędzie Miasta Szczecina. Oficjalne rozpoczęcie orszaku nastąpi o godz. 12.00.

Lublin, Zamość, Biłgoraj. Orszaki na Lubelszczyźnie

Świętowanie w Lublinie rozpocznie się w piątek o godz. 10.00 mszą świętą w archikatedrze, której przewodniczyć będzie biskup pomocniczy Adam Bab. Po zakończeniu mszy św. orszak przejdzie ulicą Królewską oraz Lubartowską i aleją Tysiąclecia na plac Zamkowy. W województwie lubelskim Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami wielu miejscowości m.in. Zamościa, Biłgoraju, Puław i Chełma.

Pochody na Podkarpaciu: Przemyśl, Sanok, Jasło

Orszaki pojawią się na ulicach wielu miast Podkarpacia. Tak będzie m.in. w Przemyślu, gdzie przejdzie Mini Orszak Trzech Króli. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11.30 mszą świętą pod przewodnictwem abpa Adama Szala w Bazylice Archikatedralnej. Po niej orszak przejdzie ulicami: Fredry, Franciszkańską, Kazimierza Wielkiego do przemyskiego Rynku, gdzie odbędzie się pokłon trzech króli. W regionie orszaki przejdą ulicami również m.in. Sanoka, Dynowa, Boguchwały, Jasła, Krosna, Stalowej Woli, Dębicy i Łańcuta.

Przypadająca w Kościele katolickim 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego jest jednym z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół - w III wieku w Kościele wschodnim, a w IV wieku w Kościele zachodnim. Od 2011 r. jest to w Polsce dzień wolny od pracy, podobnie jak i w innych krajach, np. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii czy w Szwajcarii.