W Święto Trzech Króli sklepy są otwarte? Tutaj zrobisz dzisiaj zakupy

Religia Święta nakazane w Polsce w 2023 roku. Kiedy musisz uczestniczyć we mszy?

Czy w Święto Trzech Króli sklepy będą otwarte?

6 stycznia to wyjątkowy dzień dla wszystkich wyznawców Kościoła katolickiego. Tego dnia cały świat obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Święto Trzech Króli. Z kolei wyznawcy Kościoła prawosławnego obchodzą Wigilię. Oznacza to, że tego dnia wierni są zobowiązani do uczestniczenia we mszy świętej oraz do powstrzymania się od prac niekoniecznych. To jedno z dziewięciu świąt nakazanych w roku.

Święto Trzech Króli jest także dniem wolnym od pracy. Oznacza to, że 6 stycznia większość sklepów będzie zamknięta. Nie uda nam się więc zrobić zakupów w najpopularniejszych marketach, takich jak:

Lidl,

Auchan,

Biedronka,

Kaufland,

Tesco,

Stokrotka,

Aldi,

Intermarche.

Sklepy otwarte w Święto Trzech Króli. Gdzie zrobić zakupy 6 grudnia?

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w większość niedziel w roku (określanych potocznie jako niedziele niehandlowe) większość sklepów pozostaje zamknięta. Za złamanie zakazu handlu sklepom grozi kara finansowa od 1 tys. do nawet 100 tys. złotych. W skrajnych przypadkach notorycznego łamania prawa przewidywana jest również kara pozbawienia wolności.

Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki. Na liście sklepów oraz placówek, które mogą być otwarte w każdą niedzielę, a więc także 6 stycznia, znajdują się m.in.:

apteki,

sklepy (tylko w momencie, gdy sprzedawcą będzie właściciel danego miejsca lub w formie nieodpłatnej pracy, obsługiwać będą klientów członkowie jego najbliższej rodziny),

stacje paliw,

restauracje,

kawiarnie,

puby,

piekarnie,

cukiernie,

sklepy,

placówki na dworcach,

kwiaciarnie.

