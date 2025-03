Zanim jednak do Wielkiej Brytanii zjechali europejscy przywódcy, tamtejszy premier Keir Starmer wykonał telefon do Waszyngtonu.

Zdaniem brytyjskich urzędników, na których powołuje się "Financial Times", w sobotę, jeszcze przed rozpoczęciem nieformalnego szczytu w Londynie, szef rządu Wielkiej Brytanii zadzwonił do Donalda Trumpa .

Jak podkreślono, Keir Starmer starał się, by dać do zrozumienia prezydentowi Stanów Zjednoczonych , że organizowane wydarzenie "nie jest przypadkiem europejskiej próby zjednoczenia się przeciwko niemu" .

- Priorytetem premiera jest zrobienie wszystkiego, co konieczne, aby obronić Ukrainę - miał zapewniać jeden ze współpracowników Keira Starmera. Dodał przy tym, że zdaniem szefa brytyjskiego rządu USA muszą być zaangażowane w doprowadzenie do rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją, a następnie w opracowaniu planu zakończenia wojny. Co więcej, stwierdził też, że Waszyngton i Kijów muszą naprawić swoje relacje i wrócić do umowy dotyczącej ukraińskich minerałów.