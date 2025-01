" Ukraina okazuje się pierwszym ewidentnym fałszywym krokiem Donalda Trumpa , nie tylko z powodu niedotrzymania obietnicy rozwiązania tej kwestii w ciągu 48 godzin . Cały świat zawsze był świadom tego, że te słowa wypowiedziane podczas kampanii wyborczej nie były niczym więcej niż tylko przechwalaniem się oraz tego, że po to, by przywrócić pokój nie wystarczy ani 48 godzin, ani 48 dni"- podkreśla publicysta Paolo Mieli w poniedziałkowym wydaniu gazety "Corriere della Sera".

"Szydercza reakcja Moskwy" na propozycje Trumpa

Publicysta włoskiego dziennika zwraca uwagę na to, że "ręka wyciągnięta przez Trumpa do Rosjan spotkała się z pogardliwymi, szyderczymi reakcjami ze strony Moskwy " oraz twardymi warunkami, jakie zostały przez nią postawione.

Jak zauważa Mieli, w tej sytuacji " Europa jest w zasadzie głucha na to, co przyniesie 'wspólne dążenie do pokoju' na Ukrainie przez Trumpa i Putina".

"Pierwszy sygnał ustępstwa"

"Nawet jeśli Rubio postanowiłby zaradzić temu i posłuchać rad dyplomatów, to takie 'zapomnienie' nie może pozostać niezauważone "- uważa włoski publicysta. W jego opinii to " pierwszy sygnał ustępstwa , który Trump starał się ukryć mówiąc, że jest szczęśliwy, że Putin zgodził się z nim porozmawiać".

"To surrealistyczne"- konstatuje Paolo Mieli i wyraża następującą opinię: "Tak, jak Joe Biden w 2021 roku naraził swój wizerunek, przejmując dziedzictwo Trumpa, teraz on nie wyjdzie wzmocniony przez to, w jaki sposób będzie zmuszony zarządzać tym, co zostawił Biden".