W skrócie Specjalny wysłannik USA, Steve Witkoff, przekazał w imieniu Władimira Putina Order Odwagi matce amerykańskiego ochotnika, który zginął, walcząc po stronie Rosji w Ukrainie.

Michael Gloss, syn urzędniczki CIA, był gorliwym zwolennikiem Rosji i służył w rosyjskiej armii, gdzie poległ w kwietniu 2024 roku.

Gest Putina miał wzbudzić kontrowersje i sugerować amerykańskim służbom, że ich pracownik stracił syna walczącego dla Rosji, co odnotowały światowe media.

W sierpniu specjalny wysłannik USA Steve Witkoff spotkał się w Moskwie z Władimirem Putinem. Podczas wizyty rosyjski przywódca przekazał Amerykaninowi Order Odwagi, aby ten wręczył go urzędniczce CIA, której syn zginął, walcząc po stronie Rosji w Ukrainie.

Jak podaje CNN, Witkoff przekazał to odznaczenie - Juliane Gallinie, zastępczyni dyrektora CIA ds. innowacji cyfrowych i matce poległego 21-latka. "Gallinie płakała razem ze swoim mężem" - opisuje portal.

"Gest Putina, znanego z gierek psychologicznych i prób obnażenia słabych punktów przeciwników, miał najprawdopodobniej na celu wywołanie niepotrzebnych pytań i podkreślenie, że syn urzędnika CIA walczył po stronie Rosji w wojnie" - skomentowała z kolei stacja CBS.

Michael Gloss zginął w Ukrainie. "Zagorzały zwolennik Rosji".

Michael Gloss zmarł w wieku 21 lat w Ukrainie podczas walki po stronie Rosji - wynika ze śledztwa niezależnego rosyjskiego serwisu Important Stories.

Matką mężczyzny była zastępczyni dyrektora ds. innowacji cyfrowych w Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) Julianne Gallina Gloss, a ojcem - weteran wojny w Iraku Larry Gloss. Z dziennikarskiego śledztwa wynika, że Michael Gloss przybył do Rosji 13 sierpnia 2023 roku, wcześniej podróżował po Europie.

Jak czytamy, Gloss został wcielony do rosyjskiego 137. riazańskiego pułku powietrznodesantowego. Serwis Important Stories dotarł do zdjęć i filmów z procesu rekrutacyjnego mężczyzny, rozmawiał także z niektórymi z jego kolegów rekrutów.

Jeden z nich, rosyjski żołnierz, który służył z Glossem, miał powiedzieć, że Amerykanin był "zagorzałym zwolennikiem Rosji i kochał ją".

Rosyjski serwis ustalił, że Gloss zginął 4 kwietnia 2024 roku, prawdopodobnie podczas rosyjskiej ofensywy w pobliżu Bachmutu. Jego pogrzeb w USA odbył się dopiero w grudniu 2024 roku - podaje Important Stories.

Wojna w Ukrainie. Putin przekazał Order Odwagi na ręce Witkoffa

Order Odwagi to odznaczenie państwowe Federacji Rosyjskiej, przyznawane za bezinteresowne akty odwagi, męstwo i osobistą odwagę w służbie Rosji.

CNN przypomina, że sam Witkoff również stracił syna - w epidemii opioidowej, a "strata dziecka jest traumatycznym doświadczeniem wykraczającym poza geopolitykę".

Stacja przytacza opinię przedstawiciela amerykańskiej administracji, według którego dla Witkoffa moment przekazania orderu "nie dotyczył tego, za kogo (Amerykanin - red.) walczył, ale raczej wspomnień o dzieciach" i nadrzędnego przesłania: "zakończmy tę wojnę".

