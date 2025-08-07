Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Ważą się losy spotkania Trumpa z Putinem. Media spekulują o warunkach prezydenta USA

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff ma poinformować władze Ukrainy oraz państwa sojusznicze o przebiegu jego spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem - podał Axios. Z kolei przychylny Donaldowi Trumpowi dziennik "New York Post" podał, że do spotkania prezydenta USA z rosyjskim przywódcą dojdzie, jeśli Władimir Putin zgodzi się spotkać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Ważą się losy spotkania Trumpa z Putinem
Ważą się losy spotkania Trumpa z PutinemASSOCIATED PRESEast News

W skrócie

  • Specjalny wysłannik USA informuje europejskich liderów o postępach po spotkaniu z Putinem, sugerując możliwość przyszłego szczytu Trump-Putin.
  • Donald Trump podkreśla potrzebę zakończenia wojny w Ukrainie oraz warunkuje spotkanie z Putinem od rozmów tego ostatniego z prezydentem Zełenskim.
  • Pojawiają się spekulacje na temat terminu i miejsca ewentualnych spotkań, a także obawy co do skuteczności działań dyplomatycznych Rosji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff ma podczas wideokonferencji poinformować wysokich rangą przedstawicieli władz Ukrainy, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch i W. Brytanii o przebiegu jego spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem - podał Axios.

Rozmowa ma dotyczyć też tego, co wydarzy się w przyszłości, w tym potencjalnego spotkania prezydentów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina - przekazały dwa źródła.

Spotkanie Witkoffa z Putinem. "Wojna musi się zakończyć"

W środę Trump ocenił, że spotkanie Witkoffa z Putinem w Moskwie było bardzo produktywne i przyniosło duże postępy. Powiadomił, że przekazał najnowsze informacje europejskim sojusznikom.

Zobacz również:

Donald Trump spotka się z Władimirem Putinem. Kolaż: Aleksandra Włodarczyk
Świat

Kto zorganizuje spotkanie Trumpa z Putinem? Ekspert wskazuje jedno miasto

Anna Nicz
Anna Nicz

    "Wszyscy zgadzają się, że ta wojna musi się zakończyć, i będziemy nad tym pracować w nadchodzących dniach i tygodniach" - napisał Trump na swoim portalu Truth Social.

    Trump rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i kilkoma europejskimi liderami i powiedział im, że możliwe jest spotkanie z Putinem, a następnie spotkanie trójstronne - także z udziałem Zełenskiego.

    Według portalu telefon wywołał dezorientację po stronie rozmówców. Nie wiedzą oni, czy polityka USA się zmienia i czy w piątek zostaną ogłoszone sankcje przeciwko Rosji, tak jak zapowiadał Trump.

    Media o nastawieniu Trumpa do Putina. Prezydent USA stawia warunki

    Przychylny Donaldowi Trumpowi dziennik "New York Post" podał w czwartek, powołując się na przedstawiciela Białego Domu, że do spotkania prezydenta USA z rosyjskim przywódcą dojdzie, jeśli Władimir Putin spotka się zarazem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

    "Putin musi się spotkać z Zełenskim, aby doszło do tego spotkania" - przekazał rozmówca dziennika. Zastrzegł, że miejsce ewentualnego szczytu nie zostało jeszcze wyznaczone.

    Zobacz również:

    Donald Trump i Władimir Putin
    Świat

    Trump spotka się z Putinem. Kreml potwierdza i ujawnia szczegóły

    Joanna Mazur
    Marcin Jan Orłowski
    Joanna Mazur, Marcin Jan Orłowski

      Jak pisze "NYP", według Kremla Waszyngton i Moskwa uzgodniły "w zasadzie", że Putin spotka się z Trumpem, ale Biały Dom de facto nie potwierdził, iż do takiego szczytu dojdzie.

      Wojna w Ukrainie. Trump rozczarowany obietnicami Putina

      Sam Trump w środę nie był zbyt optymistyczny, jeśli chodzi o szansę na trójstronne spotkanie i powiedział, że "został już wcześniej rozczarowany" obietnicami Moskwy dotyczącymi poszukiwania rozwiązań pokojowych - relacjonuje dziennik.

      Podkreśla też, że w ostatnich tygodniach frustracja prezydenta rosła, ponieważ Putin prywatnie deklarował wolę zawarcia pokoju, a następnie zarządzał okrutne ataki lotnicze na cywilną ludność Ukrainy.

      - On (Putin) ładnie mówi, a potem bombarduje wszystkich - powiedział Trump.

      "Zorganizowanie dwustronnego szczytu przed spotkaniem trójstronnym niesie ryzyko, że Putin nadal będzie zwodził Trumpa pozbawionymi znaczenia rozmowami. (...) Trójstronne spotkanie stanowiłoby duży krok ku zakończeniu wojny na Ukrainie" - komentuje "NYP". Dziennik przyznaje jednak, że Kreml jest nadal "oporny" wobec pomysłu spotkania Putina z Trumpem i Zełenskim.

      USA. Ważą się losy spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem

      Wcześniej w czwartek doradca Putina Jurij Uszakow ogłosił, że prezydent Rosji i Trump spotkają się w najbliższych dniach, może w przyszłym tygodniu.

      Wkrótce potem Putin przekazał, po przyjęciu w Moskwie prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) Muhammada ibn Zajeda al-Nahjana, że kraj ten to jedno z możliwych miejsc jego spotkania z Trumpem.

      "New York Times" podał, że Trump w przyszłym tygodniu planuje spotkać się z Putinem, a następnie miałoby dojść do szczytu Trump - Putin - Zełenski.

      Prezydent USA wyznaczył Rosji czas do piątku na wyrażenie zgody na zawieszenie broni w Ukrainie. Groził Rosji sankcjami, jeśli ta nie wyraziłaby na to zgody.

      Zobacz również:

      Spotkanie Trump - Zełenski - Putin możliwe pod jednym warunkiem
      Świat

      Spotkanie Trumpa z Putinem i Zełenskim realne? USA stawiają warunek

      Dagmara Pakuła
      Dagmara Pakuła
      Szefernaker o nowej konstytucji: Powinniśmy zrewidować, co się udało, co niePolsat NewsPolsat News

      Najnowsze