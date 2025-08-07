Ważą się losy spotkania Trumpa z Putinem. Media spekulują o warunkach prezydenta USA

W skrócie Specjalny wysłannik USA informuje europejskich liderów o postępach po spotkaniu z Putinem, sugerując możliwość przyszłego szczytu Trump-Putin.

Donald Trump podkreśla potrzebę zakończenia wojny w Ukrainie oraz warunkuje spotkanie z Putinem od rozmów tego ostatniego z prezydentem Zełenskim.

Pojawiają się spekulacje na temat terminu i miejsca ewentualnych spotkań, a także obawy co do skuteczności działań dyplomatycznych Rosji.

Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff ma podczas wideokonferencji poinformować wysokich rangą przedstawicieli władz Ukrainy, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch i W. Brytanii o przebiegu jego spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem - podał Axios.

Rozmowa ma dotyczyć też tego, co wydarzy się w przyszłości, w tym potencjalnego spotkania prezydentów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina - przekazały dwa źródła.

Spotkanie Witkoffa z Putinem. "Wojna musi się zakończyć"

W środę Trump ocenił, że spotkanie Witkoffa z Putinem w Moskwie było bardzo produktywne i przyniosło duże postępy. Powiadomił, że przekazał najnowsze informacje europejskim sojusznikom.

"Wszyscy zgadzają się, że ta wojna musi się zakończyć, i będziemy nad tym pracować w nadchodzących dniach i tygodniach" - napisał Trump na swoim portalu Truth Social.

Trump rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i kilkoma europejskimi liderami i powiedział im, że możliwe jest spotkanie z Putinem, a następnie spotkanie trójstronne - także z udziałem Zełenskiego.

Według portalu telefon wywołał dezorientację po stronie rozmówców. Nie wiedzą oni, czy polityka USA się zmienia i czy w piątek zostaną ogłoszone sankcje przeciwko Rosji, tak jak zapowiadał Trump.

Media o nastawieniu Trumpa do Putina. Prezydent USA stawia warunki

Przychylny Donaldowi Trumpowi dziennik "New York Post" podał w czwartek, powołując się na przedstawiciela Białego Domu, że do spotkania prezydenta USA z rosyjskim przywódcą dojdzie, jeśli Władimir Putin spotka się zarazem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Putin musi się spotkać z Zełenskim, aby doszło do tego spotkania" - przekazał rozmówca dziennika. Zastrzegł, że miejsce ewentualnego szczytu nie zostało jeszcze wyznaczone.

Jak pisze "NYP", według Kremla Waszyngton i Moskwa uzgodniły "w zasadzie", że Putin spotka się z Trumpem, ale Biały Dom de facto nie potwierdził, iż do takiego szczytu dojdzie.

Wojna w Ukrainie. Trump rozczarowany obietnicami Putina

Sam Trump w środę nie był zbyt optymistyczny, jeśli chodzi o szansę na trójstronne spotkanie i powiedział, że "został już wcześniej rozczarowany" obietnicami Moskwy dotyczącymi poszukiwania rozwiązań pokojowych - relacjonuje dziennik.

Podkreśla też, że w ostatnich tygodniach frustracja prezydenta rosła, ponieważ Putin prywatnie deklarował wolę zawarcia pokoju, a następnie zarządzał okrutne ataki lotnicze na cywilną ludność Ukrainy.

- On (Putin) ładnie mówi, a potem bombarduje wszystkich - powiedział Trump.

"Zorganizowanie dwustronnego szczytu przed spotkaniem trójstronnym niesie ryzyko, że Putin nadal będzie zwodził Trumpa pozbawionymi znaczenia rozmowami. (...) Trójstronne spotkanie stanowiłoby duży krok ku zakończeniu wojny na Ukrainie" - komentuje "NYP". Dziennik przyznaje jednak, że Kreml jest nadal "oporny" wobec pomysłu spotkania Putina z Trumpem i Zełenskim.

USA. Ważą się losy spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem

Wcześniej w czwartek doradca Putina Jurij Uszakow ogłosił, że prezydent Rosji i Trump spotkają się w najbliższych dniach, może w przyszłym tygodniu.

Wkrótce potem Putin przekazał, po przyjęciu w Moskwie prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) Muhammada ibn Zajeda al-Nahjana, że kraj ten to jedno z możliwych miejsc jego spotkania z Trumpem.

"New York Times" podał, że Trump w przyszłym tygodniu planuje spotkać się z Putinem, a następnie miałoby dojść do szczytu Trump - Putin - Zełenski.

Prezydent USA wyznaczył Rosji czas do piątku na wyrażenie zgody na zawieszenie broni w Ukrainie. Groził Rosji sankcjami, jeśli ta nie wyraziłaby na to zgody.

