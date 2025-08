- Prezydent Putin zamówił piękny portret prezydenta Donalda Trumpa u wiodącego rosyjskiego artysty i dał mi go, bym go dostarczył prezydentowi Trumpowi (...) To był wzruszający moment. Prezydent Putin powiedział mi, że gdy prezydent Trump został postrzelony, poszedł do kościoła i razem ze swoim księdzem i modlił się za niego (...) po prostu modlił się za swojego przyjaciela - mówił Witkoff w wywiadzie udzielonym Tuckerowi Carlsonowi.