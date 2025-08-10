W skrócie Steve Witkoff, wysłannik Donalda Trumpa, błędnie zinterpretował zamiary Władimira Putina podczas rozmów w Moskwie, co doprowadziło do dyplomatycznego nieporozumienia - donosi "Bild".

Rosyjski prezydent zażądał od Ukrainy wycofania się z kluczowych regionów i zrzeknięcia się praw do terytoriów, ale Witkoff odebrał to jako propozycję wycofania rosyjskiej armii.

Podczas wideokonferencji amerykańscy przedstawiciele byli postrzegani jako podzieleni, a Witkoff sprawiał wrażenie osoby nieprzygotowanej i chaotycznej.

Wizyta wysłannika Donalda Trumpa Steve'a Witkoffa w Moskwie zaowocowała planem spotkania amerykańskiego prezydenta z jego rosyjskim odpowiednikiem, które odbyć ma się w najbliższy piątek na Alasce.

Przywódcy mają dyskutować na temat możliwości zakończenia wojny w Ukrainie. Na kilka dni przed rozmowami "Bild" donosi jednak, że Witkoff miał błędnie zinterpretować deklaracje Putina.

Dyplomatyczne nieporozumienie? Media: Witkoff miał źle zrozumieć słowa Putina

Według źródeł gazety rosyjski prezydent miał zażądać "pokojowego wycofania się" Ukraińców z obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Przedstawiciel Trumpa miał jednak zrozumieć, że Putin wyszedł z propozycją "pokojowego wycofania się" jego własnej armii z tych regionów.

- Witkoff nie wie, o czym mówi - powiedział w rozmowie z dziennikiem "Bild" anonimowy przedstawiciel ukraińskiego rządu.

W rzeczywistości rosyjski przywódca ani na centymetr nie zboczył z obranego w 2022 roku kursu tzw. operacji specjalnej - jak propagandowo określają ją Rosjanie. Putin żąda od Ukrainy zrzeknięcia się praw do Krymu, obwodów donieckiego i ługańskiego, a także części terytoriów obwodu zaporoskiego i chersońskiego.

Gdy Ukraińcy zgodzą się spełnić te wymagania, Putin miałby się zgodzić za "sektorowe zawieszenie broni", co miałoby oznaczać wzajemną rezygnację z ataków na elektrownie czy większe miasta położone za linią frontu.

Założyć można, że paradoksalnie to Amerykanie zgodzili się na ustępstwa względem Rosjan - Donald Trump ogłosił bowiem, że podczas spotkania na Alasce ma podnieść kwestię "wymiany terytorialnej".

Amerykański przedstawiciel "przytłoczony i niekompetentny"?

Doniesienia o tym, że Steve Witkoff błędnie zrozumiał zamiary Putina, mieli potwierdzić w rozmowie z "Bild" również przedstawiciele niemieckiego rządu.

Gazeta informuje, że w czwartek wieczorem odbyła się wideokonferencja, w której wzięli udział m.in. Steve Witkoff, sekretarz stanu Marco Rubio, wiceprezydent J.D. Vance oraz europejscy partnerzy Ukrainy.

Przedstawiciele USA mieli być "postrzegani jako chaotyczni i podzieleni". Witkoff miał sprawiać wrażenie "przytłoczonego i niekompetentnego", gdy zabierał głos na temat kwestii terytorialnych Ukrainy.

Dojść miało również do nieporozumienia w kwestii roli europejskich partnerów. Rubio miał wyjść z propozycją, by aktywnie uczestniczyli oni w dalszym procesie, podczas gdy Witkoff i Vance postulowali jedynie informowanie sojuszników o działaniach podejmowanych przez Trumpa.

Wojna w Ukrainie. Jakie tak naprawdę zamiary przedstawił Putin?

Doniesienia o tym, że Witkoff źle zrozumiał Putina pokrywałyby się z informacjami przekazanymi wcześniej przez serwis Axios. Medium wskazywało, że po spotkaniu amerykańskiego przedstawiciela z rosyjskim prezydentem zorganizowano wideokonferencję, w której wzięli udział m.in. Wołodymyr Zełenski, Donald Trump i europejscy przywódcy.

Witkoff miał wówczas powiedzieć, że Putin zakończy wojnę, jeśli Ukraina zrzeknie się praw do obwodów zaporoskiego i chersońskiego oraz Krymu.

Uczestnicy dyskusji mieli podobno odnieść wrażenie, że rosyjski przywódca zrezygnował z roszczeń względem obwodów zaporoskiego i chersońskiego. Kolejnego dnia Witkoff miał jednak uściślić, że rosyjskiemu prezydentowi chodzi również o zagarnięcie części tych regionów.

Źródła: "Bild", Axios

