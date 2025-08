Wiadomo, jak Trump chce uderzyć w Moskwę? Media wskazują pierwszy krok

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozważa nałożenie nowych sankcji na rosyjską flotę cieni jeśli prezydent Rosji Władimir Putin nie zgodzi się do piątku na zawieszenie broni w Ukrainie - podał we wtorek brytyjski dziennik "Financial Times". W środę negocjacje w Moskwie w sprawie wojny będzie prowadził z władzami rosyjskimi wysłannik Trumpa Steve Witkoff.