- Podpisałem umowę o zawieszeniu broni w 2019 roku - powiedział Zełenski i dodał, że Kreml zapewniał go, że zobowiązanie to zostanie dotrzymane, ale Władimir Putin złamał swoje słowo , rozpoczynając pełnoskalową inwazję w lutym 2022 roku.

Krótko później prezydent Ukrainy zwrócił się do wiceprezydenta USA w tym kontekście. - O jakiej dyplomacji (wobec Rosji - red.) mówisz? - spytał, zwracając się do zastępcy Donalda Trumpa. - Uważam, że to niegrzeczne, że przychodzisz do Gabinetu Owalnego i próbujesz toczyć spór - odparł J. D. Vance.