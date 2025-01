Ponad trzy tygodnie wcześniej, 15 grudnia, niezależny rosyjski portal Meduza przekazał, że siły inwazyjne wkroczyły do centrum miasta na wschodzie Ukrainy . Według relacji portalu, powołującego się na nagranie, zamieszczone przez jednego z rosyjskich tzw. blogerów wojskowych, na budynku władz miasta zawisła wówczas flaga Rosji .

Wojna w Ukrainie. Kurachowe w rękach Rosjan

Ukraiński projekt DeepState alarmował 6 grudnia, że rosyjskie wojska umacniają się wokół Kurachowego. Rosjanie mieli pod koniec ubiegłego roku zdobyć cztery wioski w pobliżu miasteczka i niebezpiecznie zbliżyć się do tego ośrodka .

Pokrowsk broni się przed Rosjanami

- Nowy Rok zaczął się ciężko. Trwa ciągły ostrzał, liczba dronów FPV lecących bezpośrednio do miasta znacznie wzrosła . Jest ich kilkadziesiąt - stwierdził.

Jak wynika z najnowszych danych geolokalizacyjnych, rosyjskie wojska starają się ominąć miasto od flanek, otoczyć je i przeciąć drogi, którą prowadzona jest logistyka. W ten sposób będą próbowali zmusić Ukraińców do wycofania się z miasta .

- Zwracam się do mieszkańców, jeśli nie dla ich własnego bezpieczeństwa, jeśli już jesteście takimi fatalistami i nie chcecie się chronić, to proszę, zróbcie to dla dobra Sił Zbrojnych, którym uniemożliwiacie obronę miasta. Ewakuacja pomoże obronie Pokrowska - apelował Paweł Wyszebaba.