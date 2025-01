Rosjanie blisko ważnego miasta w Donbasie. Wojsko wzywa do ewakuacji

- Apeluję do mieszkańców, jeśli nie dla ich własnego bezpieczeństwa (...) to proszę, zróbcie to dla Sił Zbrojnych, którym uniemożliwiacie obronę miasta - mówił Paweł Wyszebaba, żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy. Wojskowy ujawnił, że rosyjskie wojsko od dwóch dni prowadzi regularny, zmasowany ostrzał miasta Pokrowsk.