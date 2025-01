Ukraina rozpoczęła kontratak w obwodzie kurskim. Rosja potwierdza

Ukraina niespodziewanie rozpoczęła w niedzielę kontrofensywę w obwodzie kurskim. Rosyjskie ministerstwo obrony potwierdziło, że Kijów przeprowadził kontrataki, lecz twierdzi, że zostały one odparte. Tymczasem szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak przekazał, że z rosyjskiego regionu docierają "dobre wieści". "Rosja dostaje to, na co zasługuje" - stwierdził.