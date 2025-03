Andrij Zagorodniuk uważa, że Putin może być w stanie osiągnąć pewne taktyczne przełamanie, ale nie doprowadzi do to do realizacji przez niego najważniejszych postawionych sobie celów.

Odnosząc się do ewentualnych negocjacji , Zagorodniuk uważa, że jedynym sposobem na wciągnięcie w nie Rosji lub zmuszenie jej do zaprzestania agresji i zaakceptowania zawieszenia broni, byłoby możliwe, gdyby zobaczyła, jak poważne konsekwencje niesie za sobą kontynuowanie wojny.

To prowadzi polityka do konkluzji, że skłonić Putina do zrewidowania jego strategii i dążenia do zakończenia wojny może seria strat terytorialnych, nawet stosunkowo niewielkich obszarów.