Decyzja budziła kontrowersje , ponieważ została ogłoszona krótko po zwycięstwie wyborczym Donalda Trumpa . W poniedziałek republikanin nawiązywał do tego posunięcia.

Wojna w Ukrainie. Trump krytycznie o Bidenie. "Dlaczego to zrobili?"

- Nie sądzę, że (administracja Bidena - red.) powinna była pozwolić na wystrzelenie rakiet w głąb Rosji (...). A już na pewno nie kilka tygodni przed objęciem (przeze mnie - red.) urzędu. Dlaczego to zrobili, nie pytając mnie? Nie zrobiłbym tego - deklarował na Florydzie Trump.

USA. Trump oczekuje porozumienia. Wskazał na Zełenskiego i Putina

- W wojnie Rosji z Ukrainą zginęło znacznie więcej ludzi, niż się podaje. To rzeź, jakiej nie widzieliśmy od czasów II wojny światowej. Robię wszystko, co w mojej mocy, aby to powstrzymać - ciągnął dalej.