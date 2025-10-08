W skrócie Rosyjskie władze okupacyjne na Krymie przeszukują telefony uczniów, szukając proukraińskich treści, zakazanych aplikacji i ustawień.

Działania te są interpretowane jako systematyczna próba zastraszania dzieci i wymuszania lojalności wobec Rosji.

Według doniesień międzynarodowych organizacji dzieci są rusyfikowane, a niektóre trafiły do internetowego katalogu adopcyjnego stworzonego przez Rosjan.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Przedstawiciele rosyjskiej administracji okupacyjnej oraz wojskowi szukają zakazanych aplikacji, usług VPN, a nawet języka ukraińskiego" - informuje Centrum. Jego przedstawiciele dodają, że te działania są przejawem systematycznego zastraszania dzieci i kolejną próbą wymuszenia lojalności wobec rosyjskiego reżimu.

Rosyjskie władze mogą poddać uczniów i ich rodziny dodatkowym kontrolom oraz zażądać rozmowy z rodzicami, nawet jeśli jedynym wykroczeniem dziecka jest zainstalowanie ukraińskiej klawiatury.

Rusyfikacja ukraińskich dzieci na Krymie

Dzieci na terytoriach zajętych przez Rosję spotykają się z systemowymi działaniami zmierzającymi do wykorzenienia ich ukraińskiej tożsamości. Jak wskazuje Centrum, "tego typu akcje są częścią polityki rusyfikacji i niszczenia ukraińskiej kultury".

Według raportu organizacji Save Ukraine oraz War Child UK, ponad połowa ukraińskich dzieci pod okupacją rosyjską była poddawana indoktrynacji. Część zgłaszała także przypadki tortur i przemocy seksualnej.

Internetowy katalog ukraińskich dzieci

Jak informuje Save Ukraine, Rosjanie stworzyli internetowy katalog ukraińskich dzieci przeznaczonych do adopcji, który pozwala na filtrowanie ze względu na cechy takie jak kolor oczu czy włosów.

- Rodzice części z tych dzieci zostali zabici przez władze okupacyjne, inne otrzymały po prostu rosyjskie dokumenty, które mają za zadanie zalegalizować ich uprowadzenie - powiedział Mykoła Kułeba, szef Save Ukraine.

W marcu 2023 r. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i rosyjskiej komisarz ds. dzieci Marii Lwowej-Biełowej za ich rolę w porwaniu ukraińskich dzieci z okupowanych terytoriów.

Źródło: The Kyiv Independent

W listopadzie zmiana marszałka Sejmu Polsat News Polsat News