W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały obwód biełgorodzki w Rosji, powodując zniszczenia budynków i pożar prywatnego domu.

W wyniku ataku poszkodowane zostały dwie osoby, a region wprowadził czasowe ograniczenia, w tym zamknięcie szkół i galerii handlowych.

Lokalne władze ograniczyły dostęp do informacji o atakach w internecie i wzmocniły środki bezpieczeństwa.

W nocy z wtorku na środę ukraińskie drony zaatakowały położny na terenie Rosji obwód biełgorodzki - przekazał gubernator Wiaczesław Gładkow.

Doszło do wybicia okien i uszkodzenia fasady budynku lokalnego rządu. W regionie wybuchł pożar, po tym jak szczątki jednego z bezzałogowców spadły na prywatny dom - wylicza niezależny rosyjski portal Meduza.

Z relacji wynika, że ataki były kontynuowane w środę rano. Poszkodowana została 16-latka, która doznała "urazu ciśnieniowego". Pomocy potrzebował również mężczyzna raniony odłamkiem w nogę.

Biełgorod. Zniszczenia po ukraińskim ostrzale. Zamknięto szkoły

Po nalocie władze obwodu biełgorodzkiego wprowadziły obostrzenia. Do końca dnia nie będą działać galerie handlowe, a szkoły w czwartek i piątek przejdą na zdalne nauczanie.

- Przedszkola na pewno będą działać, ale jeśli to możliwe zostawmy dzieci w domu, bo wychodzenie na zewnątrz jest niebezpieczne - tłumaczył Wiaczesław Gładkow.

W regionie Biełgorodu prewencyjnie zawieszono działalność letnich ogródków restauracyjnych.

Ukraińskie ataki w Biełgorodzie. Władze wprowadziły ograniczenia

W obwodzie biełgorodzkim we wrześniu wprowadzono zakaz publikowania w sieci informacji czy filmów po atakach. Obecnie Rosjanie mogą rozpowszechniać tylko te materiały, które upublicznią tamtejsze władze bądź służby.

Gubernator Gładkow informował, że "dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzono ze względu na obecną sytuację i zagrożenie uderzeniami dronów". Za nieposłuszeństwo mieszkańcom grożą kary.

Przygraniczny obwód biełgorodzki jest nieustannie atakowany przez siły ukraińskie. W sierpniu 2024 roku doszło do ofensywy i zajęcia kilkudziesięciu miejscowości. Po kilku miesiącach Rosja odbiła te ziemie.

Źródło: Meduza

