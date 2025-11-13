Jak wskazują analitycy, o "znacznym pogorszeniu się" sytuacji na kierunkach Hulajpole i Ołeksandriwka alarmował w środę naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołekandr Syrski.

Wojna w Ukrainie. Rosjanom sprzyja mgła

Jak dodawał, Rosjanie wykorzystują złe warunki pogodowe, czyli gęstą mgłę, by przenikać między ukraińskimi pozycjami. Z kolei rzecznik Południowych Sił Obronnych Ukrainy płk Władysław Wołoszyn przyznawał, że siły ukraińskie musiały wycofać się z dwóch pozycji na północny wschód od Hulajpola.

Z kolei rosyjscy blogerzy wojskowi twierdzą, że siły agresora dotarły na północ od miasta.

"Siły rosyjskie prawdopodobnie będą próbowały odizolować i okrążyć Hulajpole od północnego wschodu zgodnie z nowym projektem kampanii, który ma na celu degradację ukraińskiej obrony, aby umożliwić postępy poprzez taktykę infiltracji" - wskazują eksperci z ISW.

Rosjanie okrążają Hulajpole. Chcą zablokować autostradę?

Rosjanie w perspektywie długotrwałej korzystają z taktyki przechwytywania powietrznego na polu walki tzw. BAI. Działania te wymierzone są w lokalne linie zaopatrzeniowe i operatorów dronów. Polegają na akcjach infiltracyjnych, by wykorzystać najsłabsze punkty ukraińskiej obrony, a także zmasowane ataki małych grup, by odnotowywać szybkie postępy.

Celem Rosjan stały się też autostrady, drogi i linie kolejowe. Taka sama taktyka stosowana była też wobec obrońców Pokrowska wiosną i latem, tuż przed aktywną fazą szturmu.

"Siły rosyjskie zintensyfikowały misje infiltracyjne i w ostatnich tygodniach poczyniły stosunkowo szybkie postępy na kierunku Hulajpola, a rosyjscy milblogerzy jako cel tych rosyjskich postępów uznali zablokowanie i przecięcie autostrady T-0401" - dodają eksperci.

ISW bierze pod uwagę dwa scenariusze. Rosyjskie dowództwo może zdecydować się na szerokie okrążenie Hulajpola. Choć będzie to wymagało więcej czasu i środków, zagrozi to większości ukraińskich wojsk w tym regionie.

Bardziej prawdopodobna wydaje się jednak opcja szybszej operacji i "mniejszego" okrążenia. W ten sposób Rosjanie byliby w stanie odnotować postęp na froncie w krótszym czasie i przy zaangażowaniu mniejszych zasobów.

Może dojść do załamania frontu? Pokrowsk się broni

Agencja Unian przywołuje opinię wojskowego Stanisława Buniatowa, w ocenie którego w 2026 roku w obwodzie zaporoskim może dojść do załamania frontu. Upadek Hulajpola i Pokrowska może doprowadzić do szybkiej kampanii Rosji, porównywalnej do tej po upadku Awdijiwki w obwodzie donieckim na początku 2024 r.

Ołeskandr Syrski zapewnia, że trwają zacięte walki o Pokrowsk, a Ukraińcy, wbrew narracji Kremla, nie zostali okrążeni w mieście.

"Kierunek pokrowski pozostaje kluczowy w kontekście ofensywy przeciwnika. To właśnie tutaj odnotowuje się największą liczbę codziennych szturmów wroga i skoncentrowana jest znaczna część jego zgrupowania działającego na terytorium Ukrainy. Przeciwnik próbuje także wykorzystać trudne warunki pogodowe" - przekazał generał w środę.

Źródło: Unian, TSN.ua

