W skrócie Rosja skutecznie modyfikuje swoje pociski, by omijać ukraińską obronę powietrzną, zwłaszcza systemy Patriot.

Skuteczność zestrzeliwania rosyjskich rakiet przez Ukrainę znacząco spadła, pociski trafiają w kluczowe cele.

Ukraina współpracuje z USA i Zachodem, jednak ulepszenia Patriotów nie nadążają za techniką Rosjan, a dostawy pocisków są opóźnione.

"Financial Times" zauważył w najnowszej publikacji, że systemy Patriot stają się coraz mniej skuteczne podczas niszczycielskich ataków Rosji na Ukrainę.

Rosja omija Patrioty. "Zmiana zasad gry"

W rozmowie z dziennikiem ukraińscy i zachodni urzędnicy wyjaśniają, że Moskwa zmodyfikowała swoje pociski tak, aby te skutecznie unikały obrony powietrznej Ukrainy.

W publikacji przypomniano, że systemy Patriot to jedyny sprzęt w arsenale Ukrainy, który może zestrzeliwać rosyjskie pociski balistyczne.

Rozmówcy "FT" ocenili, że armia Putina prawdopodobnie zmodyfikowała swój mobilny system Iskander-M, który może wystrzeliwać pociski o zasięgu do 500 km, a także pociski balistyczne Kindżał o zasięgu do 480 km.

"Pociski teraz podążają typową trajektorią, a następnie zmieniają kurs i nurkują pod dużym kątem lub wykonują manewry, które dezorientują i omijają przechwytujące Patrioty" - czytamy w publikacji.

Były ukraiński urzędnik w rozmowie z "FT" zaznacza, że to "zmienia zasady gry dla Rosji". Dodał, że Kijów dodatkowo zmaga się ze spowolnieniem dostaw pocisków przechwytujących obrony powietrznej z USA.

Wojna w Ukrainie. Spada skuteczność przechwytywania rakiet

Według danych Sił Powietrznych Ukrainy, zebranych przez londyńskie Centrum Odporności Informacyjnej, wskaźnik przechwytywania rakiet balistycznych na Ukrainie poprawił się latem, osiągając 37 proc. w sierpniu, ale spadł do 6 proc. we wrześniu, pomimo mniejszej liczby wystrzeleń.

Z kolei w środę Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że wszystkie cztery wrogie pociski Iskander-M nie zostały zestrzelone i trafiły w swoje cele.

"Tego lata pociski poważnie uszkodziły co najmniej cztery fabryki dronów w Kijowie i okolicach, poinformowali obecni i byli ukraińscy urzędnicy. Według publicznych oświadczeń lokalnych władz, atak miał miejsce 28 sierpnia i obejmował zakład produkujący tureckie drony Bayraktar" - dodał "Financial Times".

Według dwóch urzędników, dwa pociski wystrzelone podczas tego ataku były wymierzone w biura firmy projektującej i produkującej komponenty do dronów. Ponadto rosyjskie pociski uszkodziły biura delegacji UE i British Council, które znajdowały się w pobliżu.

Wojna w Ukrainie. Kolejne systemy Patriot dla Kijowa

Rozmówcy "FT" zaznaczają, że Ukraina dzieli się informacjami na temat wykorzystania systemu Patriot z Pentagonem i amerykańskimi producentami systemów obrony powietrznej.

"System Patriot jest produkowany przez firmę Raytheon z Wirginii, a pociski przechwytujące dla tego systemu przez Lockheed Martin z Maryland. Dane te służą do wprowadzania niezbędnych aktualizacji, aby nadążać za zmianami w rosyjskiej taktyce, ale - według jednego z rozmówców "FT" - te ulepszenia często nie nadążają za ewolucją taktyki Moskwy" - podkreślono w publikacji.

Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że miesiąc temu doa Ukrainy dotarł izraelski Patriot i od miesiąca chroni niebo nad krajem.

Przypomniał, że jesienią Ukraina otrzyma z Niemiec dwa kolejne systemy Patriot.

