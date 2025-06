Trump został w piątek zapytany o to czy Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie pociski do systemów Patriot, których ta potrzebuje. - Możliwe - odparł amerykański prezydent .

O udostępnienie Ukraińcom systemów Patriot Donald Trump był również pytany w trakcie środowego szczytu NATO w Hadze. - Tak, to prawda, oni (Ukraina) chcą mieć systemy rakietowe, Patrioty, i zobaczymy, czy możemy trochę ich udostępnić . Są bardzo trudne do zdobycia - stwierdził wtedy.

- Potrzebujemy ich, ponieważ dostarczaliśmy je do Izraela. Są bardzo skuteczne , w 100 proc. skuteczne. I (Ukraińcy) chcą tego bardziej niż czegokolwiek innego. (...) Zobaczymy co się wydarzy - dodał.

MIM-104 Patriot to amerykański system rakietowy na mobilnej platformie samochodowej do wystrzeliwania pocisków ziemia-powietrze. Jego zadaniem jest zapewnienie ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w razie wrogiego ataku. System przeznaczony jest do zwalczania samolotów i helikopterów, a także pocisków rakietowych, a nawet do zwalczania taktycznych pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu.