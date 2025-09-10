W nocy z 9 na 10 września 2025 rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną nad terytorium Polski. To pierwszy raz, gdy tak duża liczba dronów jednocześnie naruszyła przestrzeń powietrzną NATO, co spotkało się z reakcją ze strony państw Sojuszu.

Niemieckie siły w Polsce w gotowości

"W ramach Zintegrowanej Obrony Powietrznej NATO (IAMD) niemieckie jednostki Patriot stacjonujące na miejscu, działające jako część systemu obrony przeciwlotniczej i sieci radarowej, natychmiast podniosły poziom gotowości bojowej" - przekazało Interii niemieckie Ministerstwo Obrony Narodowej.

W oficjalnym komunikacie przesłanym do Interii dodano, że niemiecki kontyngent w Rzeszowie - podobnie jak inni sojusznicy - przyczynił się do stworzenia pełnego obrazu sytuacji, jednak nie doszło do bezpośredniego użycia broni, tj. wystrzelenia pocisków Patriot.

- Minionej nocy nasze radary i oddziały pozostawały w pełnej gotowości, zgodnie z procedurami - przekazał Interii także Mitko Müller, rzecznik niemieckiego MON.

Wyjaśnił, że zintegrowany system obrony powietrznej NATO opiera się na wielu sensorach - nie tylko na niemieckich jednostkach Patriot.

- Niemcy, jako część tego systemu, monitorowali sytuację i niezwłocznie podnieśli gotowość bojową w koordynacji z sojusznikami, dostarczając kluczowe dane do wspólnego obrazu sytuacji. Nie doszło do użycia pocisków kierowanych z naszych systemów Patriot, a więc nie braliśmy bezpośredniego udziału w działaniach obronnych - dodał rzecznik niemieckiego MON.

NATO potwierdziło, że wykorzystano inne zasoby, takie jak lotnicze platformy rozpoznawcze AWACS.

- Niemieckie siły nie uczestniczyły w operacji z użyciem samolotów tankujących z Wielonarodowej Floty Cystern (MMF). Naszym głównym zadaniem jest tworzenie precyzyjnego obrazu sytuacji i mogę zapewnić, że niemieckie oddziały są do tego doskonale przygotowane. Na bieżąco dostosowujemy środki ochronne, ponieważ bezpieczeństwo naszych żołnierzy jest absolutnym priorytetem i zawsze reagujemy na zmieniające się zagrożenia w regionie - przekazał Mitko Müller.

W nocy zamknięto cztery polskie lotniska; według amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) wśród nich znalazło się także lotnisko Rzeszów-Jasionka, chronione przez niemieckie siły Patriot.

"Sytuacja jest nadal bardzo uważnie monitorowana przez niemieckie wojska na miejscu. Żołnierze pozostają czujni i świadomi zagrożeń. Zadanie jest realizowane bez ograniczeń i z najwyższym profesjonalizmem" - poinformował nas niemiecki MON.

Nie doszło do użycia niemieckiej pary dyżurnej myśliwców (tzw. Alarmrotte) startujących z Niemiec. Para dyżurna niemieckich Eurofighterów stacjonująca w Polsce w ramach misji NATO Enhanced Air Policing North zakończyła swój udział 3 września 2025 roku i w związku z tym nie brała udziału w działaniach.

Uruchomiono artykuł 4. Paktu Północnoatlantyckiego

Rzecznik niemieckiego rządu Sebastian Hille przekazał Interii, że sytuacja, która miała miejsce w Polsce jest bardzo poważnym incydentem.

- Jesteśmy w ścisłym kontakcie z naszymi polskimi partnerami. Po raz kolejny pokazuje to, na jakie zagrożenia jesteśmy narażeni i jak bardzo Rosja nas testuje. Jest zatem oczywiste i zrozumiałe, że Polska potrzebuje rozmów i zwróciła się o konsultacje zgodnie z art. 4. traktatu NATO. Z naszego punktu widzenia jest to w pełni uzasadnione i podkreśla, jak poważnie jako sojusznicy musimy potraktować ten incydent - dodał Hille.

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius zapewnił natomiast, że trasa, jaką leciały drony nie była przypadkowa. - Nie ma absolutnie żadnego powodu, by sądzić, że był to błąd kursu - powiedział Pistorius.

Premier Donald Tusk poinformował, że odnotowano 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Drony nadleciały nie tylko z terytorium Ukrainy, ale również Białorusi. Trzy zostały zestrzelone.

Po godz. 13 rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował w rozmowie z Polsat News, że NATO uruchomiło artykuł 4. Paktu Północnoatlantyckiego.

Artykuł ten stanowi, że państwa członkowskie NATO będą się wspólnie konsultować za każdym razem, gdy jedna z nich uzna, że zagrożona jest jej integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo.

Jest to mechanizm dyplomatyczny, który pozwala na omówienie i wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom, nie implikuje jednak bezpośredniej pomocy wojskowej, która jest domeną artykułu 5.

Współpraca: Paulina Sowa

