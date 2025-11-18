W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu oraz port w Noworosyjsku, powodując poważne zakłócenia w rosyjskim przemyśle naftowym.

Rafineria w Riazaniu wstrzymała produkcję, a port w Noworosyjsku oraz terminal Kaspijskiego Konsorcjum Ropociągowego czasowo zawiesiły działalność po uszkodzeniach.

Eksport ropy z Rosji i Kazachstanu przez Morze Czarne został opóźniony.

- Zakład (tj. rafineria w Riazaniu - red.) nie będzie przypuszczalnie działał do końca miesiąca. Przed 1 grudnia nie są planowane żadne załadunki produktów naftowych - powiedziało jedno ze źródeł.

Do ataku na rafinerię w Riazaniu doszło 15 listopada. Gubernator obwodu riazańskiego Paweł Małkow napisał w sobotę na Telegramie, że "fragmenty bezzałogowego statku powietrznego spowodowały pożar w jednym z obiektów przemysłowych". Nie sprecyzował, o który obiekt chodzi.

Nie był to pierwszy ukraiński atak na rafinerię w Riazaniu. 24 października uderzyły w nią drony i uszkodziły część instalacji do destylacji ropy naftowej. W 2024 roku riazańska rafineria przetworzyła 13,1 mln ton ropy naftowej i wyprodukowała 2,2 mln ton benzyny, 3,4 mln ton oleju napędowego oraz 4,3 mln ton oleju opałowego.

Ukraińcy uderzyli w Rosji. Ważny port zawiesił działalność

Port w Noworosyjsku i pobliski terminal Kaspijskiego Konsorcjum Ropociągowego, przez które eksportowana jest jedna piąta rosyjskiej ropy, zawiesiły działalność po ataku dronowym w piątek. W Noworosyjsku uszkodzone zostały dwa stanowiska cumownicze, obsługujące tankowce Suezmax o nośności 140 tys. ton.

- Załadunek tankowców klasy Suezmax został przeniesiony na stanowisko 1A, a stanowisko 1 jest nadal nieczynne - oznajmiło drugie źródło.

Według innego specjalisty atak mógł też opóźnić o dzień-dwa eksport kazaskiej ropy przez Noworosyjsk.

Źródła w branży twierdzą, że port może wznowić pracę w pełnym zakresie do końca listopada, o ile w załadunkach nie przeszkodzą sztormy.

Ukraińskie uderzenie w port w Noworosyjsku było jak dotąd tym, które przyniosło najwięcej szkód rosyjskiej infrastrukturze eksportu ropy na Morzu Czarnym - podkreśliła agencja Reutera.

Rosja eksportowała w październiku przez port w Noworosyjsku 3,22 mln ton ropy, czyli 760 tys. baryłek dziennie.

