Atak na Dniepr i cały region. Wybuchło wiele pożarów

W nocy Rosjanie zaatakowali Dniepr i inne miejscowości w tym regionie. Miastem wstrząsnęły eksplozje, w wielu miejscach wybuchły pożary. Lokalne władze przekazały, że jedna osoba zginęła i jedna została ranna.

Pożar po rosyjskim ataku na obwód dniepropietrowski
Pożar po rosyjskim ataku na obwód dniepropietrowski Telegram/Władysław Hajwanienkomateriał zewnętrzny

O rosyjskim ataku przeprowadzonym w nocy z piątku na sobotę poinformowała szef władz obwodu dniepropietrowskiego Władysław Hajwanienko.

Jak przekazał, Rosjanie uderzyli w Dniepr dronami. "W mieście wybuchło kilka pożarów. Uszkodzono prywatne przedsiębiorstwa" - napisał w mediach społecznościowych.

Ukraina - Rosja. Atak na Dniepr i Nikopol

Zaatakowany został też Nikopol. Do ostrzału rejonu nikopolskiego użyto także artylerii i systemów Grad.

"Zginął 65-letni mężczyzna. Spłonął nieużywany budynek i samochód. Zniszczono prywatne przedsiębiorstwo, pięciopiętrowy budynek, prywatne domy, gazociąg i samochody" - wymieniał szef lokalnych władz.

    W innym regionie ranny został 52-letni mężczyzna. Spłonął dom kultury oraz kilka prywatnych budynków.

    Ukraińska obrona powietrzna tej nocy nad obwodem dniepropietrowskim zestrzeliła 16 dronów.

    Ukraińskie drony nad Rosją. Trafiona rafineria w Riazaniu

    Z kolei rosyjski resort obrony poinformował, że ich obrona powietrzna strąciła w piątek wieczorem 64 drony nad dziewięcioma obwodami i Tatarstanem.

    W mediach społecznościowych pojawiały się nagrania, które miały ukazywać atak na rafinerię w Riazaniu. Według relacji mieszkańców miasta, obiekt miał zostać trafiony.

      Rosjanie poinformowali, że najwięcej bezzałogowców - 25 - zestrzelili właśnie nad obwodem riazańskim.

