O rosyjskim ataku przeprowadzonym w nocy z piątku na sobotę poinformowała szef władz obwodu dniepropietrowskiego Władysław Hajwanienko.

Jak przekazał, Rosjanie uderzyli w Dniepr dronami. "W mieście wybuchło kilka pożarów. Uszkodzono prywatne przedsiębiorstwa" - napisał w mediach społecznościowych.

Ukraina - Rosja. Atak na Dniepr i Nikopol

Zaatakowany został też Nikopol. Do ostrzału rejonu nikopolskiego użyto także artylerii i systemów Grad.

"Zginął 65-letni mężczyzna. Spłonął nieużywany budynek i samochód. Zniszczono prywatne przedsiębiorstwo, pięciopiętrowy budynek, prywatne domy, gazociąg i samochody" - wymieniał szef lokalnych władz.

W innym regionie ranny został 52-letni mężczyzna. Spłonął dom kultury oraz kilka prywatnych budynków.

Ukraińska obrona powietrzna tej nocy nad obwodem dniepropietrowskim zestrzeliła 16 dronów.

Ukraińskie drony nad Rosją. Trafiona rafineria w Riazaniu

Z kolei rosyjski resort obrony poinformował, że ich obrona powietrzna strąciła w piątek wieczorem 64 drony nad dziewięcioma obwodami i Tatarstanem.

W mediach społecznościowych pojawiały się nagrania, które miały ukazywać atak na rafinerię w Riazaniu. Według relacji mieszkańców miasta, obiekt miał zostać trafiony.

Rosjanie poinformowali, że najwięcej bezzałogowców - 25 - zestrzelili właśnie nad obwodem riazańskim.

"Polityczny WF": Razem i Matysiak już nie razem. Dlaczego ją wyrzucono? interia INTERIA.PL