Atak na Dniepr i cały region. Wybuchło wiele pożarów
W nocy Rosjanie zaatakowali Dniepr i inne miejscowości w tym regionie. Miastem wstrząsnęły eksplozje, w wielu miejscach wybuchły pożary. Lokalne władze przekazały, że jedna osoba zginęła i jedna została ranna.
O rosyjskim ataku przeprowadzonym w nocy z piątku na sobotę poinformowała szef władz obwodu dniepropietrowskiego Władysław Hajwanienko.
Jak przekazał, Rosjanie uderzyli w Dniepr dronami. "W mieście wybuchło kilka pożarów. Uszkodzono prywatne przedsiębiorstwa" - napisał w mediach społecznościowych.
Ukraina - Rosja. Atak na Dniepr i Nikopol
Zaatakowany został też Nikopol. Do ostrzału rejonu nikopolskiego użyto także artylerii i systemów Grad.
"Zginął 65-letni mężczyzna. Spłonął nieużywany budynek i samochód. Zniszczono prywatne przedsiębiorstwo, pięciopiętrowy budynek, prywatne domy, gazociąg i samochody" - wymieniał szef lokalnych władz.
W innym regionie ranny został 52-letni mężczyzna. Spłonął dom kultury oraz kilka prywatnych budynków.
Ukraińska obrona powietrzna tej nocy nad obwodem dniepropietrowskim zestrzeliła 16 dronów.
Ukraińskie drony nad Rosją. Trafiona rafineria w Riazaniu
Z kolei rosyjski resort obrony poinformował, że ich obrona powietrzna strąciła w piątek wieczorem 64 drony nad dziewięcioma obwodami i Tatarstanem.
W mediach społecznościowych pojawiały się nagrania, które miały ukazywać atak na rafinerię w Riazaniu. Według relacji mieszkańców miasta, obiekt miał zostać trafiony.
Rosjanie poinformowali, że najwięcej bezzałogowców - 25 - zestrzelili właśnie nad obwodem riazańskim.