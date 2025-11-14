Ukraina uderzyła "Neptunami" w Rosji. "Jedno z najważniejszych miejsc"
Ukraińska armia zaatakowała bazę okrętów i terminal naftowy w Noworosyjsku, rafinerię w obwodzie saratowskim oraz magazyn materiałów pędnych i smarów w rejonie miasta Engels w Rosji - przekazał w piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Do uderzeń wykorzystano rakiety Neptun i drony. Celem ataku było "ograniczanie potencjału wojskowo-ekonomicznego rosyjskiego agresora".
W skrócie
- Ukraińska armia przeprowadziła zmasowane ataki rakietowe i dronowe na rosyjskie obiekty strategiczne, w tym bazę okrętów, terminal naftowy oraz rafinerię.
- Głównym celem operacji było osłabienie potencjału wojskowo-ekonomicznego Rosji; odnotowano wybuchy i pożary w zaatakowanych miejscach.
- Atak skutkował czasowym wstrzymaniem eksportu ropy przez port w Noworosyjsku, jednego z najważniejszych centrów logistycznych Rosji.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że atak miał na celu zmniejszenie potencjału wojskowego Rosji.
"W ramach ograniczania potencjału wojskowo-ekonomicznego rosyjskiego agresora, w nocy 14 listopada oddziały Sił Zbrojnych Ukrainy uderzyły w punkt bazowania okrętów 'Noworosyjsk' w Kraju Krasnodarskim w Federacji Rosyjskiej. Wykorzystano ukraińską broń, w tym rakiety Neptun oraz bezzałogowce uderzeniowe różnych typów" - czytamy w komunikacie sztabu na Telegramie.
"Odnotowano trafienia w cenną infrastrukturę portu i terminal naftowy Szescharis, a także w wyrzutnię systemu przeciwlotniczego S-400 i magazyn rakiet, co doprowadziło do detonacji i pożaru. Stopień zniszczeń jest ustalany" - dodano.
Ukraińcy uderzyli na terenie Rosji. "Odnotowano wybuchy i pożar"
Terminal Szescharis określono jako jedno z najważniejszych miejsc przeładunku ropy i produktów naftowych na południu Rosji, wykorzystywane m.in. do zaopatrywania zgrupowań rosyjskich sił zbrojnych.
Sztab Generalny powiadomił, że uderzono również w rafinerię ropy naftowej w Saratowie. Potwierdzono trafienie w cel, na terenie obiektu odnotowano wybuchy i pożar.
"Przedsiębiorstwo to jest zaangażowane w zaopatrywanie rosyjskiej armii okupacyjnej. Skutki uderzenia są ustalane" - przekazał sztab.
"Rafineria w Saratowie odgrywa ważną rolę w dostarczaniu paliw i smarów rosyjskim wojskom okupacyjnym. Zakład wytwarza ponad 20 rodzajów produktów. Według danych z 2023 r., jego moce przerobowe wynosiły 4,8 mln ton. W wyniku uderzenia na terenie przedsiębiorstwa wybuchł pożar. Szczegółowe skutki ataku są ustalane" - napisano w komunikacie Sił Systemów Bezzałogowych (SBS).
Celem operacji stało się również przedsiębiorstwo Kombinat Kristall w okolicach miasta Engels w obwodzie saratowskim. Przechowywane są tam materiały pędne i smary.
"Odnotowano wybuchy w rejonie obiektu i na terenie zakładów" - poinformowała strona ukraińska.
Rosja. Armia ukraińska zniszczyła terminal naftowy w porcie w Noworosyjsku
Wcześniej w piątek źródło Służby Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziło w rozmowie z agencją Interfax-Ukraina, że jednostka specjalna "Alfa" SBU - wspólnie z ukraińskim wywiadem wojskowym, Siłami Operacji Specjalnych, Służbą Graniczną, siłami rakietowo-artyleryjskimi obrony wybrzeża Marynarki Wojennej i innymi komponentami Sił Zbrojnych Ukrainy - przeprowadziła operację specjalną, mającą na celu zniszczenie terminalu naftowego w porcie w Noworosyjsku w Kraju Krasnodarskim.
Port ten jest drugim co do wielkości centrum eksportu ropy naftowej w Rosji i ważnym węzłem logistycznym transportu produktów naftowych przez Morze Czarne. W wyniku ataku uszkodzone zostały nabrzeża do przeładunku ropy naftowej, infrastruktura rurociągowa i instalacje pompowe.
Agencja Reutera, powołując się na dwa źródła, powiadomiła, że po nocnym ataku ukraińskich dronów port w Noworosyjsku wstrzymał w piątek eksport ropy naftowej. Jak dodano, państwowy rosyjski koncern Transnieft zawiesił dostawy surowca do tego portu.