- Mamy deficyt 40 miliardów dolarów i wszyscy nam dziś pomagają. To jest armia licząca 110 brygad, ponad 800 tysięcy ludzi. Jeśli Rosja zwiększy liczbę swoich żołnierzy, będziemy potrzebować co najmniej 1,5 razy więcej żołnierzy. To oznacza kolejne 15-20 miliardów dolarów. Co jest tańsze: żołnierze NATO czy to? - pytał.