Wojna w Ukrainie. Media: Niewystarczająca pomoc Niemiec

Komentator zwrócił uwagę na słowa kanclerza, że Niemcy "mówią to, co robią i robią to, co mówią" i wyraził przypuszczenie, że Ukraińcy musieli przy tych słowach ugryźć się w język, ponieważ podczas rosyjskich nalotów odczuwają przede wszystkim to, czego Niemcy nie robią - nie dostarczają pilnie potrzebnych pocisków typu Taurus.