W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały rosyjską infrastrukturę energetyczną w okolicach Włodzimierza i Orła, powodując eksplozje i pożary.

Władze regionalne informują o interwencji obrony powietrznej i uszkodzeniu domów cywilnych przez szczątki zestrzelonych dronów lub rakiet.

Ukraińskie służby specjalne przeprowadziły także ataki na strategiczne obiekty petrochemiczne i rafinerie w głębi Rosji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O ataku dronów na obiekt energetyczny na przedmieściach Włodzimierza nad rzeką Klaźmą poinformował w mediach społecznościowych gubernator obwodu włodzimierskiego Ołeksandr Awdiejew.

"Wraz z nadejściem dnia, rozpoczniemy eliminację konsekwencji ataku. Specjaliści pracują na miejscu. Proszę zachowajcie spokój" - przekazał na Telegramie.

Ukraińskie ataki na infrastrukturę energetyczną w Rosji

Do serii eksplozji doszło też w rejonie elektrociepłowni w mieście Orzeł. Analitycy z ASTRA OSINT i lokalni mieszkańcy podali, że w okolicy słychać było co najmniej kilka silnych wybuchów.

Z kolei gubernator obwodu orłowskiego poinformował, że "siły obrony powietrznej zniszczyły wrogie bezzałogowe statki powietrzne, a szczątki uszkodziły kilka prywatnych domów i budynek gospodarczy". Z relacji cywilów wynika jednak, że atak mógł zostać przeprowadzony z użyciem rakiet.

Elektrociepłownia w Orle jest największym źródłem energii elektrycznej i cieplnej w regionie, zapewniając pracę systemu elektroenergetycznego i zaopatrzenie miasta w ciepło.

Niecały tydzień wcześniej Marynarka Wojenna Ukrainy informowała o ataku na ten obiekt pociskami manewrującymi Neptun krajowej produkcji. Oświadczenie wojska pojawiło się dopiero po doniesieniach o pożarach w mieście.

Cios za cios. Ukraina i Rosja celują w obiekty krytyczne wroga

Wczoraj w nocy jednostki Sił Operacji Specjalnych również atakowały, uderzając m.in. w dwa strategiczne obiekty infrastruktury rafinacji ropy naftowej na terenie Rosji.

Celem jednego z nalotów były zakłady petrochemiczne Sterlitamak w Republice Baszkortostanu, położonego ponad 1300 km od granicy z Ukrainą. Firma ta jest głównym producentem komponentów do nafty lotniczej i kauczuku. Zakład odgrywa strategiczną rolę dla obronnego kompleksu przemysłowego Rosji.

SOF potwierdził również, że we współpracy z Głównym Zarządem Wywiadu i Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy uderzono w jedną z największych rafinerii ropy naftowej w kraju - rafinerię w Niżnym Nowogrodzie.

"Graffiti": Chaos w sądownictwie. Wiceminister sprawiedliwości odpiera zarzuty Polsat News Polsat News