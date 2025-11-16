Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

"Potężny" atak na Wołgograd. Eksplozje i pożary

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Eksplozje w dwóch dzielnicach Wołgogradu w Rosji. Według przekazów rosyjskich mediów miało dojść do "potężnego" ataku na obwód wołgogradzki. Drony i pociski skierowane zostały także w inne regiony. Agencja Unian przekazała, że Krym mógł zostać zaatakowany pociskami Neptun.

W rosyjskich mediach społecznościowych pojawiły się nagrania i zdjęcia z zaatakowanego Wołgogradu
W rosyjskich mediach społecznościowych pojawiły się nagrania i zdjęcia z zaatakowanego WołgograduTelegrammateriał zewnętrzny

Ukraińskie i rosyjskie media przekazały, że w nocy z soboty na niedzielę zaatakowane zostały cele na terytorium Federacji Rosyjskiej i na Krymie.

"Jednostki obrony powietrznej rosyjskiego Ministerstwa Obrony odparły potężny atak dronów na terytorium obwodu wołgogradzkiego" - przekazał jego gubernator Andriej Boczarow.

Dodał, że w samym Wołgogradzie bezzałogowce miały uderzyć w "budynki mieszkalne" w dwóch dzielnicach, w wyniku czego poszkodowane miały zostać trzy osoby.

Atak dronów na Wołgograd. "Celem była rafineria"

Według ukraińskiej agencji Unian, to "rosyjska obrona powietrzna skierowała drona w wieżowiec mieszkalny", a celem bezzałogowców, które pojawił się nad miastem była miejscowa rafinera.

W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z pożarów w Wołgogradzie.

Zobacz również:

Rosja. Ukraina uderzyła w obiekty strategiczne wroga
Wojna w Ukrainie

Ukraina uderzyła "Neptunami" w Rosji. "Jedno z najważniejszych miejsc"

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Port lotniczy Wołgograd miał wprowadzić ograniczenia w ruchu lotniczym.

    Obwód woroneski i Krym. Media: Półwysep zaatakowany rakietami Neptun

    Zaatakowany został również obwód woroneski. "Siły obrony powietrznej i sprzęt walki elektronicznej w dwóch dzielnicach regionu i jednej dzielnicy miasta wykryły, zniszczyły i obezwładniły kilka bezzałogowych statków powietrznych. Nie było ofiar" - poinformował gubernator Aleksander Gusiew.

    Zobacz również:

    Ukraina zaatakowała szereg obiektów w nocy z 10 na 11 listopada
    Wojna w Ukrainie

    Ukraińcy uderzyli w nocy. Celem stały się kluczowe obiekty

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger

      Unian podał, że pojawił się też doniesienia o atakach dronowych i rakietowych na Krym. Eksplozje było słychać m.in. w rejonach Sewastopola i Symferopola.

      "Według niektórych informacji półwysep jest atakowany rakietami Neptun" - czytamy.

      Zobacz również:

      Akcja gaśnicza w Rosji. To efekt zmasowanego nocnego ataku ukraińskich dronów
      Wojna w Ukrainie

      Zmasowany atak Ukrainy. Drony zalały jeden z rosyjskich obwodów

      Dawid Szczyrbowski
      Dawid Szczyrbowski
      "Polityczny WF": PiS się radykalizuje. Pokazuje inną twarzinteriaINTERIA.PL

      Najnowsze