Ukraińskie i rosyjskie media przekazały, że w nocy z soboty na niedzielę zaatakowane zostały cele na terytorium Federacji Rosyjskiej i na Krymie.

"Jednostki obrony powietrznej rosyjskiego Ministerstwa Obrony odparły potężny atak dronów na terytorium obwodu wołgogradzkiego" - przekazał jego gubernator Andriej Boczarow.

Dodał, że w samym Wołgogradzie bezzałogowce miały uderzyć w "budynki mieszkalne" w dwóch dzielnicach, w wyniku czego poszkodowane miały zostać trzy osoby.

Atak dronów na Wołgograd. "Celem była rafineria"

Według ukraińskiej agencji Unian, to "rosyjska obrona powietrzna skierowała drona w wieżowiec mieszkalny", a celem bezzałogowców, które pojawił się nad miastem była miejscowa rafinera.

W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z pożarów w Wołgogradzie.

Port lotniczy Wołgograd miał wprowadzić ograniczenia w ruchu lotniczym.

Obwód woroneski i Krym. Media: Półwysep zaatakowany rakietami Neptun

Zaatakowany został również obwód woroneski. "Siły obrony powietrznej i sprzęt walki elektronicznej w dwóch dzielnicach regionu i jednej dzielnicy miasta wykryły, zniszczyły i obezwładniły kilka bezzałogowych statków powietrznych. Nie było ofiar" - poinformował gubernator Aleksander Gusiew.

Unian podał, że pojawił się też doniesienia o atakach dronowych i rakietowych na Krym. Eksplozje było słychać m.in. w rejonach Sewastopola i Symferopola.

"Według niektórych informacji półwysep jest atakowany rakietami Neptun" - czytamy.

"Polityczny WF": PiS się radykalizuje. Pokazuje inną twarz interia INTERIA.PL