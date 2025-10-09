W skrócie W ostatnich miesiącach narastają liczba incydentów naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez Rosję, w tym przypadki przekroczenia polskiej granicy przez drony i agresywne zachowania rosyjskich samolotów.

Piloci NATO nieustannie balansują między odpowiedzią na prowokacje a unikaniem eskalacji konfliktu, działając zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dyscypliny i proporcjonalności.

Wśród krajów członkowskich NATO toczą się debaty na temat adekwatności reakcji, oscylując między stanowczą odpowiedzią a zachowaniem ostrożności, by nie dopuścić do niekontrolowanego wzrostu napięcia.

- Rosja prowokuje NATO, szukając okazji, aby pokazać swoim obywatelom, że są zagrożeni - oceniał były pilot amerykańskich sił powietrznych John Venable z Instytutu Mitchella. Dodał, że "Zachód musi zachować powściągliwość - ale tylko do pewnego punktu".

W ciągu ostatnich miesięcy systematycznie wzrasta liczba przypadków naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO. Ostatnio zarejestrowano 19 rosyjskich dronów, które przekroczyły polską granicę oraz incydent z udziałem trzech MiG-ów-31, które przebywały w powietrzu nad Estonią przez ponad 12 minut.

Piloci NATO balansują między bezpieczeństwem a ryzykiem eskalacji

Misje patrolowe NATO, do niedawna uważane za rutynowe, coraz częściej przeradzają się w niebezpieczną grę, z ryzykiem eskalacji w tle. Piloci sojuszu są w ciągłej gotowości, reagując na prowokacyjne wtargnięcia rosyjskich samolotów w przestrzeń powietrzną państw Paktu Północnoatlantyckiego.

Na lotnikach spoczywa bardzo duża odpowiedzialność. - Nie chcesz przekroczyć granicy, a jednocześnie nie chcesz narażać siebie ani swojego partnera na ryzyko - powiedział John Venable.

Ekspert podkreślił, że piloci powinni działać z zachowaniem najwyższej dyscypliny, unikając wszelkich działań, które mogłyby sprowokować konflikt.

NATO w "szarej strefie". "Nie ma wojny, ale nie ma też pokoju"

Sytuację komplikują wewnętrzne dyskusje w ramach NATO, w ramach których niektóre państwa opowiadają się za ostrzejszą reakcją na naruszenia, włącznie z otwarciem ognia, podczas gdy inne ostrzegają przed wpadnięciem w "pułapkę eskalacji", jak ostrzegał niemiecki minister obrony Boris Pistorius.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte przyznał, że Sojusz funkcjonuje w "szarej strefie" - gdy nie ma otwartej wojny, ale nie ma też pokoju. - Decyzje o otwarciu ognia podejmowane są w czasie rzeczywistym, na podstawie danych wywiadowczych i oceny poziomu zagrożenia - wyjaśnił.

Rutte podkreśla, że NATO zawsze będzie reagować proporcjonalnie, "choć nie zawsze oznacza to zestrzeliwanie samolotów". - Nasi piloci robią dokładnie to, do czego zostali przeszkoleni - chwalił dotychczasowe reakcje lotnictwa.

