Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Nowy cel rosyjskiej armii. Chcą zdobyć strategicznie ważne miasto

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Generał Walerij Gierasimow w trakcie spotkania z Władimirem Putinem ogłosił, że nowym, strategicznym zadaniem dla rosyjskiej armii jest zdobycie miasta Zaporoże. Jak wynika z najnowszych informacji frontowych, Rosjanie znajdują się obecnie około 22 kilometry od obrzeży tej miejscowości.

Generał GIerasimow o nowym celu rosyjskiej armii
Generał GIerasimow o nowym celu rosyjskiej armiiMaptiler.com / Ministerstwo Obrony Rosji / Kremlindomena publiczna

W skrócie

  • Generał Walerij Gierasimow zapowiedział, że strategicznym celem rosyjskiej armii jest zdobycie Zaporoża.
  • Obecnie rosyjskie wojska znajdują się około 22 km od obrzeży miasta, a ich postępy są bardzo powolne.
  • Zaporoże to ważny ośrodek przemysłowy i administracyjny na południu Ukrainy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Obietnica ze strony szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej padła w trakcie spotkania generałów z kremlowskim przywódcą. Gierasimow przedstawił krótki raport dotyczący sytuacji na froncie, a także zapowiedział przyszłe działania jednostek znajdujących się na południu Ukrainy.

- Wojska Grupy Dnieprowskiej posuwają się w kierunku Zaporoża. Obecnie trwają walki o zdobycie miejscowości Primorskie i Stepnohirsk - stwierdził, dodając, że rosyjska armia "przesuwa się niemal we wszystkich kierunkach".

Wojna w Ukrainie. Powolny marsz Rosjan w kierunku Zaporoża

Obietnice Walerija Gierasimowa zdają się być jednak mocno wybiegające w przyszłość, patrząc na aktualne położenie rosyjskich jednostek w tym regionie.

Jak wynika z danych grupy analitycznej Deep State do południowych obrzeży Zaporoża, Rosjanie mają około 22 km, a do pierwszych zabudowań blisko 25 km. Na trasie marszu znajduje się także rzeka Konka, która zdaniem ekspertów będzie poważną przeszkodą, która spowolni ofensywę.

Zobacz również:

Władimir Putin chwali się zdobyczami na froncie. Eksperci podają w wątpliwość jego słowa
Wojna w Ukrainie

Zaskoczenie po słowach Putina. Analitycy ocenili: Mniej niż 1 proc. Ukrainy

Marta Stępień
Marta Stępień

    Od czerwca, kiedy rosyjskie jednostki przeszły do działań ofensywnych w tym regionie udało się przesunąć linię frontu w sumie o trzy kilometry. Oznacza to, że tempo natarcia wynosi mniej niż kilometr miesięcznie.

    Rosja ostrzy sobie zęby na Zaporoże. To ważny ośrodek przemysłowy

    Zaporoże to miasto położone w południowo-wschodniej części Ukrainy nad rzeką Dniepr. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, w którym działa między innymi huta Zaporiżstal, a także fabryka samochodów AwtoZAZ.

    Jest to jedno z największych centrów administracyjnych, przemysłowych i kulturalnych na południu Ukrainy z zaawansowaną inżynierią mechaniczną, metalurgią żelaza i metali nieżelaznych, przemysłem chemicznym i budowlanym, portem rzecznym i ważnym węzłem kolejowo-tranzytowym.

    Zobacz również:

    Rosyjskie siły otoczone w pobliżu Dobropola w Donbasie (zdj. liustracyjne)
    Świat

    Wojska Putina okrążone. Generał ujawnia "znaczące" straty rosyjskiej armii

    Marcin Boniecki
    Marcin Boniecki
    "Polityczny WF": Związki partnerskie na ostrzu noża. Koalicja je przeforsuje?INTERIA.PL

    Najnowsze