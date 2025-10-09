W skrócie Generał Walerij Gierasimow zapowiedział, że strategicznym celem rosyjskiej armii jest zdobycie Zaporoża.

Obecnie rosyjskie wojska znajdują się około 22 km od obrzeży miasta, a ich postępy są bardzo powolne.

Zaporoże to ważny ośrodek przemysłowy i administracyjny na południu Ukrainy.

Obietnica ze strony szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej padła w trakcie spotkania generałów z kremlowskim przywódcą. Gierasimow przedstawił krótki raport dotyczący sytuacji na froncie, a także zapowiedział przyszłe działania jednostek znajdujących się na południu Ukrainy.

- Wojska Grupy Dnieprowskiej posuwają się w kierunku Zaporoża. Obecnie trwają walki o zdobycie miejscowości Primorskie i Stepnohirsk - stwierdził, dodając, że rosyjska armia "przesuwa się niemal we wszystkich kierunkach".

Wojna w Ukrainie. Powolny marsz Rosjan w kierunku Zaporoża

Obietnice Walerija Gierasimowa zdają się być jednak mocno wybiegające w przyszłość, patrząc na aktualne położenie rosyjskich jednostek w tym regionie.

Jak wynika z danych grupy analitycznej Deep State do południowych obrzeży Zaporoża, Rosjanie mają około 22 km, a do pierwszych zabudowań blisko 25 km. Na trasie marszu znajduje się także rzeka Konka, która zdaniem ekspertów będzie poważną przeszkodą, która spowolni ofensywę.

Od czerwca, kiedy rosyjskie jednostki przeszły do działań ofensywnych w tym regionie udało się przesunąć linię frontu w sumie o trzy kilometry. Oznacza to, że tempo natarcia wynosi mniej niż kilometr miesięcznie.

Rosja ostrzy sobie zęby na Zaporoże. To ważny ośrodek przemysłowy

Zaporoże to miasto położone w południowo-wschodniej części Ukrainy nad rzeką Dniepr. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, w którym działa między innymi huta Zaporiżstal, a także fabryka samochodów AwtoZAZ.

Jest to jedno z największych centrów administracyjnych, przemysłowych i kulturalnych na południu Ukrainy z zaawansowaną inżynierią mechaniczną, metalurgią żelaza i metali nieżelaznych, przemysłem chemicznym i budowlanym, portem rzecznym i ważnym węzłem kolejowo-tranzytowym.

