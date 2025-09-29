"Kolejny dzień poświęciłem na pracę w oddziałach działających na głównych kierunkach frontu, w tym na kierunku Dobropola. Odbyłem spotkanie z dowódcami i jednostkami biorącymi udział w operacji kontrofensywnej" - napisał na telegramie gen. Ołeksandr Syrski.

Głównodowodzący SZU przekazał, że "dzięki dobrze zaplanowanym i odważnym działaniom" ukraińskich wojsk część jednostek Rosjan została otoczona. Przekazał, że łączne straty rosyjskiej armii na kierunku dobropolskim to 3185 żołnierzy, z czego 1769 to zmarli. Syrski przekazał również, że Rosjanie stracili 969 jednostek broni i sprzętu wojskowego.

"W okresie operacji kontrofensywnej powierzchnia wyzwolonego terytorium wynosi dziś około 175 metrów kwadratowych. Ponadto prawie 195 metrów kwadratowych zostało oczyszczonych z grup dywersyjnych" - napisał generał.

Syrski zaznaczył również, że wydał niezbędne instrukcje w celu zwiększenia skuteczności niszczenia ogniem wroga, zwłaszcza na długich dystansach, takich jak neutralizacja wrogich grup dywersyjnych w niektórych obszarach i poprawa jakości interakcji między działami.

Wojna na Ukrainie. Zaciekłe walki o Pokrowsk

Generał napisał, że podjął niezbędne decyzje dotyczące kompleksowego wsparcia jednostek i pododdziałów biorących udział w działaniach wojennych, biorąc pod uwagę pogorszenie warunków pogodowych.

Działania ukraińskiej armii na wschód od Dobropola są realizowane od połowy sierpnia, gdy doszło tam do zakończonej częściowym sukcesem próby wojsk rosyjskich przełamania ukraińskiej obrony.

Rosyjskie jednostki były w stanie w krótkim czasie pokonać ok. 10-12 km i zająć tereny na wschód od miasta, tym samym zagrażając m.in. obronie Pokrowska. Kontrofensywa ukraińska doprowadziła do odzyskania części zajętego terytorium oraz zamknięcia w kotle części rosyjskich żołnierzy.

Walki o kontrolę nad Pokrowskiem trwają od ponad roku i toczą się na przedmieściach tego miasta. Ten odcinek frontu jest obecnie jednym z najbardziej aktywnych pod względem liczby starć w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie.

