Ukraińcy przyznali to pierwszy raz. Rosjanie nacierają w kolejnym regionie
Ukraińska armia przyznała, że Rosjanie weszli do obwodu dniepropietrowskiego. - Tak, wkroczyli i walki trwają - powiedział rzecznik Dnieprskiej Operacyjnej Grupy Strategicznej Sił Zbrojnych Wiktor Tregubow. Siły ukraińskie nie potwierdzają natomiast informacji o zajęciu przez agresora dwóch miejscowości w regionie.
W skrócie
- Rosyjskie wojska wkroczyły do obwodu dniepropietrowskiego, co oficjalnie potwierdziła ukraińska armia.
- Według doniesień DeepState siły rosyjskie zajęły miejscowości Zaporizka i Nowoheorhijiwka, choć nie zostało to potwierdzone przez ukraińskich wojskowych.
- Siły Specjalne Ukrainy przeprowadziły ostatnio ataki na obiekty logistyczne na okupowanym Krymie, które miały kluczowe znaczenie dla rosyjskiego zaopatrzenia.
Jak podała agencja AFP, Ukraińcy po raz pierwszy przyznali, że siły Władimira Putina wkroczyły do obwodu dniepropietrowskiego. - Tak, wkroczyli i walki trwają - przekazał dziennikarzom rzecznik Dnieprskiej Operacyjnej Grupy Strategicznej Sił Zbrojnych Wiktor Tregubow.
Wcześniej analitycy z DeepState informowali o tym, że rosyjska armia zajęła dwie wsie położone w tym obwodzie - Zaporizka i Nowoheorhijiwka. Ukraińcy nie potwierdzili z kolei tych informacji.
Wojna w Ukrainie. Rosjanie weszli do obwodu dniepropietrowskiego
Jak podał DeepState, miejscowości znajdują się na styku granic obwodów dniepropietrowskiego, donieckiego i zaporoskiego. Według analityków Zaporizka i Nowoheorhijiwka to pierwsze miejscowości w regionie dniepropietrowskim, które opanowali Rosjanie.
W komunikacie przekazano także, że wojska rosyjskie posunęły się także naprzód w rejonie miejscowości Szewczenko, Biła Hora oraz w Ołeksandro-Szultyne.
W ostatnim raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) powiadomił, że rosyjskie wojska posunęły się ostatnio w kierunku Nowopawliwki. Rosjanie odnotowali też postępy w kierunku Wełykomychajliwki. Dane z 25 sierpnia wskazują, że wkroczyli do centrum miejscowości Worone i przejęli Zaporizke w obwodzie dniepropietrowskim.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w ostatnim komunikacie napisał, że na kierunku nowopawliwskim wojsko rosyjskie dziewięć razy atakowało w pobliżu miejscowości Szewczenko oraz w stronę Filii, Iskry i Ołeksandrohradu. Sztab we wtorek nie sprostował ani nie potwierdził informacji o zajęciu przez Rosjan wsi Zaporizka i Nowoheorhijiwka w obwodzie dniepropietrowskim.
Wojna w Ukrainie. Przeprowadzili atak na cele na Krymie
Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy przekazały w jednym z ostatnich komunikatów, że uderzyły w obiekty logistyczne, które znajdują się na okupowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim.
W wydanym oświadczeniu powiadomiono, że przeprowadzono działania, "w wyniku których unieszkodliwiono obiekty logistyczne zapewniające funkcjonowanie i zaopatrzenie bojowe jednostek armii rosyjskiej".
Wcześniej o atakach ukraińskich sił informował w mediach społecznościowych kanał informacyjny Krymski Wiatr.
Według grupy Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy uderzyły w rejonie stacji kolejowej w Dżankoju i stacji Urożajna w dzielnicy Krasnohwardijskie, położonej we wsi Kurman. W jednym z wpisów uściślono, że w Dżankoju "prawdopodobnie doszło do wybuchu w bazie paliwowej przy stacji kolejowej".