W kontekście poniedziałkowych obrad Zacharowa odniosła się też do wyrażanych przez kraje europejskie chęci udziału w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie . - Parada klaunów się już skończyła , ale wciąż ważny jest niuans. To właśnie te kraje od miesiąca każdego dnia krzyczą, że powinny zasiąść do stołu negocjacyjnego . Jak możecie siedzieć przy stole negocjacyjnym, jeśli aranżujecie przy nim coś takiego? - zastanawiała się kremlowska rzeczniczka.

Zdaniem Zacharowej, dzięki ONZ państwa Unii Europejskiej dysponują wszelkimi narzędziami do wyrażania swojego zdania na forum międzynarodowym. - Macie wszystko. Wszystko zostało wymyślone i postanowione za was 80 lat temu. Wykorzystajcie to (...) Codziennie krzyczycie o stole negocjacyjnym. Przecież go macie - przekonywała.