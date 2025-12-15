W skrócie Nocą doszło do zmasowanego ataku dronów na Moskwę oraz obwody biełgorodzki, rostowski i astrachański.

Rosyjskie władze informują o zestrzeleniu łącznie 130 dronów, w tym 18 lacących na Moskwę.

W Biełgorodzie doszło do poważnych uszkodzeń infrastruktury oraz przerw w dostawie prądu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rankiem 15 grudnia rosyjski resort obrony przekazał, że w nocy udało się zestrzelić 130 dronów. Najbardziej atakowanym regionem miał być obwód astrachański, gdzie rzekomo zestrzelono 38 dronów. W obwodach rostowskim i biełgorodzkim Rosjanie mieli zniszczyć osiem bezzałogowców.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że drony zaczęły atakować stolicę w niedzielę wieczorem. Do poniedziałkowego poranka obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić 18 z nich. Na razie nie ma informacji o zniszczeniach lub ofiarach.

Drony nadleciały z zachodu i większość eksplozji podczas obrony przed atakiem odnotowano w rejonie istrińskim pod Moskwą. Rosjanie musieli tymczasowo zatrzymać działanie między innymi portów lotniczych Domodiedowo i Szeremietiewo.

Atak dronów na Rosję. Przerwy w dostawach prądu

Tymczasem gubernator obwodu biełgorodziego Wiaczesław Gładkow przekazał, że "w wyniku ostrzału doszło do poważnych uszkodzeń infrastruktury inżynieryjnej".

Gładkow nie podał dokładniejszych informacji o uszkodzeniach, ale mieszkańcy regionu w mediach społecznościowych informowali o słupie dymu w pobliżu elektrociepłowni Łucz. Publikowali również zdjęcia potwierdzające uszkodzenia.

Później w ich relacjach pojawiły się również doniesienia o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Biełgorodzie.

"Wydarzenia": Wróci powszechny pobór? Ministerstwo stawia sprawę jasno Polsat News