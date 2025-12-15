Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Nocny atak na Rosję. Nad Moskwą pojawiła się seria dronów

Jakub Krzywiecki

Jakub Krzywiecki

W nocy drony zaatakowały Moskwę oraz obwody biełgorodzki, rostowski i astrachański. Mer rosyjskiej stolicy poinformował o zestrzeleniu 18 bezzałogowców. Z kolei mieszkańcy Biełgorodu informują o nalocie w rejonie elektrociepłowni i przerwach w dostawie prądu.

Nocna panorama miasta z oświetlonym wysokim budynkiem w centrum kadru; w powiększonym oknie widoczne są płomienie na ciemnym niebie, sugerujące eksplozję lub pożar.
Do sieci trafiły nagrania z walki obrony przeciwlotniczej z dronamiAFP / SEFA KARACAN / ANADOLU / media społecznościowemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Nocą doszło do zmasowanego ataku dronów na Moskwę oraz obwody biełgorodzki, rostowski i astrachański.
  • Rosyjskie władze informują o zestrzeleniu łącznie 130 dronów, w tym 18 lacących na Moskwę.
  • W Biełgorodzie doszło do poważnych uszkodzeń infrastruktury oraz przerw w dostawie prądu.
Rankiem 15 grudnia rosyjski resort obrony przekazał, że w nocy udało się zestrzelić 130 dronów. Najbardziej atakowanym regionem miał być obwód astrachański, gdzie rzekomo zestrzelono 38 dronów. W obwodach rostowskim i biełgorodzkim Rosjanie mieli zniszczyć osiem bezzałogowców.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że drony zaczęły atakować stolicę w niedzielę wieczorem. Do poniedziałkowego poranka obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić 18 z nich. Na razie nie ma informacji o zniszczeniach lub ofiarach.

    Drony nadleciały z zachodu i większość eksplozji podczas obrony przed atakiem odnotowano w rejonie istrińskim pod Moskwą. Rosjanie musieli tymczasowo zatrzymać działanie między innymi portów lotniczych Domodiedowo i Szeremietiewo.

    Atak dronów na Rosję. Przerwy w dostawach prądu

    Tymczasem gubernator obwodu biełgorodziego Wiaczesław Gładkow przekazał, że "w wyniku ostrzału doszło do poważnych uszkodzeń infrastruktury inżynieryjnej".

    Gładkow nie podał dokładniejszych informacji o uszkodzeniach, ale mieszkańcy regionu w mediach społecznościowych informowali o słupie dymu w pobliżu elektrociepłowni Łucz. Publikowali również zdjęcia potwierdzające uszkodzenia.

    Później w ich relacjach pojawiły się również doniesienia o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Biełgorodzie.

